¿Planea viajar a Canadá para el Mundial 2026? Los requisitos, costos y trámites si es colombiano.

La clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Fútbol de 2026, que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, ya empezó a despertar un gran interés entre los hinchas. Muchos seguidores evalúan la posibilidad de viajar para presenciar los partidos, especialmente aquellos que se jugarán en territorio canadiense. Sin embargo, antes de comprar tiquetes y planear itinerarios, es fundamental conocer las exigencias migratorias que establece ese país para los visitantes colombianos.

Para 2025, y también de cara al Mundial, Canadá mantiene la exigencia de visa para los ciudadanos colombianos. Esto significa que ninguna persona con pasaporte colombiano puede ingresar al país únicamente con el documento de viaje. A diferencia de algunos países latinoamericanos que cuentan con beneficios como la Autorización Electrónica de Viaje (eTA), los colombianos deben tramitar la visa de residente temporal, conocida como visa de visitante o de turista.

Este permiso otorga la posibilidad de permanecer en Canadá por un periodo máximo de seis meses. No obstante, no habilita al portador para trabajar en el país. Existen otros tipos de permisos, como los de estudio y trabajo, que tienen condiciones diferentes y que requieren trámites adicionales. Para efectos del Mundial, la visa de turista es la opción más adecuada para quienes solo deseen viajar con fines de turismo o asistir a los partidos.



Requisitos para solicitar la visa canadiense siendo colombiano

El Gobierno de Canadá exige a los solicitantes una serie de documentos y condiciones que buscan garantizar que el viaje sea temporal y que la persona tenga la intención de regresar a Colombia. Entre los principales se encuentran:



Pasaporte colombiano vigente, con validez mínima de seis meses desde la fecha estimada de ingreso. También se recomienda adjuntar copias de pasaportes anteriores, ya que el historial de viajes puede influir en la evaluación.

con validez mínima de seis meses desde la fecha estimada de ingreso. También se recomienda adjuntar copias de pasaportes anteriores, ya que el historial de viajes puede influir en la evaluación. Formulario de solicitud diligenciado en línea a través de la página oficial del Gobierno de Canadá.

a través de la página oficial del Gobierno de Canadá. Fotografías recientes que cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por Migración Canadá.

que cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por Migración Canadá. Prueba de fondos económicos que demuestren capacidad para cubrir los gastos durante la estadía. Esto puede acreditarse mediante extractos bancarios, certificaciones de ingresos o cartas laborales.

que demuestren capacidad para cubrir los gastos durante la estadía. Esto puede acreditarse mediante extractos bancarios, certificaciones de ingresos o cartas laborales. Carta de empleo o constancia de estudios, en caso de tenerlos, que permitan demostrar vínculos en Colombia.

en caso de tenerlos, que permitan demostrar vínculos en Colombia. Tiquetes aéreos o itinerario de viaje, que respalden el plan de estadía.

En algunos casos, se puede solicitar un examen médico realizado por médicos autorizados por el gobierno canadiense o un certificado judicial expedido por la Policía Nacional de Colombia. Además, es obligatorio presentar los datos biométricos (huellas dactilares y fotografía), un procedimiento que se lleva a cabo en el Centro de Solicitud de Visas de Canadá (VAC) en Bogotá.



Costo de la visa canadiense para colombianos en 2025

El trámite de la visa implica varios pagos que deben realizarse en dólares canadienses. Estos son los valores actualizados para 2025:



Visa de visitante: 100 dólares canadienses por persona, lo que equivale aproximadamente a 290.000 pesos colombianos.

100 dólares canadienses por persona, lo que equivale aproximadamente a 290.000 pesos colombianos. Visa familiar: si viajan cinco personas o más y la solicitud se hace en conjunto, el costo total es de 500 dólares canadienses, alrededor de 1,450,000 pesos.

si viajan cinco personas o más y la solicitud se hace en conjunto, el costo total es de 500 dólares canadienses, alrededor de 1,450,000 pesos. Registro biométrico: 85 dólares canadienses por persona (unos 246.000 pesos colombianos) o 170 dólares por grupo familiar (aproximadamente 492.000 pesos).

Esto significa que, para un viajero individual, el trámite puede costar en promedio 135 dólares canadienses (cerca de 390.000 pesos), sin contar gastos adicionales como exámenes médicos, certificados judiciales, traducciones oficiales o el envío de documentos.



Paso a paso para tramitar la visa canadiense

El proceso de solicitud de la visa debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno de Canadá y de VFS Global, entidad encargada de recibir las solicitudes. El procedimiento incluye los siguientes pasos:



Confirmar la vigencia del pasaporte y asegurarse de que tenga al menos seis meses de validez y páginas en blanco disponibles.

Crear una cuenta en el portal del Gobierno de Canadá, desde donde se diligencian los formularios en línea.

Pagar las tarifas correspondientes (visa y biometría), en dólares canadienses y mediante tarjeta de crédito o débito internacional.

Agendar la cita biométrica en el VAC de Bogotá, donde se registran las huellas digitales y la fotografía.

Entregar la documentación requerida en el VAC. Desde allí, los documentos se remiten a la oficina de visas correspondiente.

Esperar la respuesta de la solicitud, la cual puede tardar entre tres y seis semanas dependiendo del volumen de aplicaciones.

En caso de aprobación, se solicita el envío del pasaporte físico para estampar la visa correspondiente.



Razones por las que podrían negarle la visa canadiense

Aunque muchos solicitantes logran obtener la visa sin mayores inconvenientes, no todas las solicitudes son aprobadas. El Gobierno de Canadá puede rechazar la entrada de una persona por diversas razones, entre ellas:



No demostrar fondos suficientes para cubrir los gastos de la estadía.

Inconsistencias en la información o documentos entregados.

Falta de pruebas de vínculos con Colombia, como trabajo estable, estudios o núcleo familiar.

Antecedentes judiciales o migratorios.

Problemas de salud que puedan representar un riesgo.

Y en caso de rechazo, los pagos realizados no son reembolsables.



Atractivos turísticos que hay en Canadá

Aunque el principal motivo de viaje para muchos colombianos será asistir a los partidos del Mundial, Canadá ofrece una variedad de destinos turísticos que pueden complementar la experiencia. Entre ellos se destacan:



Cataratas del Niágara, ubicadas cerca de Toronto, uno de los puntos naturales más visitados del mundo.

Parque Nacional Banff, en Alberta, famoso por sus lagos de aguas turquesa como el Louise, Peyto y Moraine.

Ciudades como Toronto, Montreal y Vancouver, que combinan cultura, gastronomía y diversidad étnica.

Parque Nacional Jasper y Montañas Rocosas, con opciones de senderismo, avistamiento de fauna y paisajes naturales.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co