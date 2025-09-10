Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
ECONOMÍA  / Paso a paso para la inscripción de personas mayores en el Pilar Solidario: pagos inician en octubre

Paso a paso para la inscripción de personas mayores en el Pilar Solidario: pagos inician en octubre

Tenga en cuenta que no se requiere estar en Colombia Mayor para ser considerado en el Pilar Solidario. Sin embargo, si hace parte de este programa, no necesita inscribirse.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 10, 2025 09:52 a. m.
Paso a paso para la inscripción de personas mayores en el Pilar Solidario
Paso a paso para la inscripción de personas mayores en el Pilar Solidario
Prosperidad Social - Getty Images