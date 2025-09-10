Paso a paso para la inscripción de personas mayores en el Pilar Solidario: pagos inician en octubre

Publicidad
La implementación del Pilar Solidario, como parte de la Reforma Pensional en Colombia, representa un avance en la garantía de derechos para las personas mayores en situación de pobreza extrema, pobreza moderada o vulnerabilidad. Este nuevo esquema, liderado por Prosperidad Social, busca reemplazar progresivamente el programa Colombia Mayor, ampliando la cobertura y aumentando el monto de la transferencia mensual a $230.000 pesos.
“Nos preparamos desde ya con la búsqueda de las personas mayores que harán parte del Pilar Solidario con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca cumplirle a esta población que trabajó toda la vida, aportó al desarrollo del país, pero no goza de una pensión. Ya tenemos asegurados los recursos para garantizar una vejez digna para 3,1 millones de adultos”, afirmó Mauricio Rodríguez Amaya, director del Departamento de Prosperidad Social.
A partir de octubre de 2025, comenzarán los pagos para quienes sean incluidos en este programa. Noticias Caracol le explica cómo es el proceso de inscripción, los requisitos, canales oficiales y recomendaciones clave para acceder a este beneficio sin intermediarios ni costos.
El Pilar Solidario es uno de los tres componentes del nuevo sistema de protección integral para la vejez, junto con el Pilar Semicontributivo y el Contributivo. Su objetivo principal es garantizar una renta básica mensual a personas mayores que no cuentan con pensión y se encuentran en condiciones socioeconómicas desfavorables.
Este pilar reconoce el esfuerzo de quienes han trabajado toda su vida sin recibir una pensión, y se enfoca en brindarles una vejez digna, justa y protegida por el Estado.
Los criterios de elegibilidad son claros y buscan incluir a las poblaciones más vulnerables. Pueden acceder al Pilar Solidario las siguientes personas:
Es importante destacar que no se requiere estar inscrito en el programa Colombia Mayor para ser considerado en el Pilar Solidario. Sin embargo, quienes ya son beneficiarios o están en lista de espera del programa Colombia Mayor no necesitan realizar ningún trámite adicional.
El proceso de inscripción se lleva a cabo mediante una búsqueda activa liderada por Prosperidad Social, en articulación con las alcaldías municipales y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Este es el paso a paso:
Los pagos del Pilar Solidario comenzarán en octubre de 2025, y se realizarán de forma mensual. El monto establecido para esta vigencia es de $230.000 pesos, con hasta 12 pagos anuales, dependiendo del momento de vinculación. Este valor representa un aumento significativo frente al monto entregado por el programa Colombia Mayor, que actualmente es de $80.000 para la mayoría de beneficiarios.
Para resolver dudas, realizar consultas o verificar información, Prosperidad Social ha habilitado los siguientes canales:
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL