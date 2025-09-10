Estos colombianos pueden solicitar subsidio de vivienda usada en 2025: reciben hasta $42 millones

En un esfuerzo por facilitar el acceso a una vivienda digna, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, ha establecido y actualizado los lineamientos para el subsidio de vivienda usada en Colombia. El reciente Decreto 775 de 2025 amplía las oportunidades para diversos grupos poblacionales, permitiendo la adquisición de inmuebles existentes y ofreciendo apoyos económicos que pueden alcanzar hasta 42 millones de pesos.

El Decreto 775 de 2025 modifica y adiciona varios artículos del Decreto 1077 de 2015, con el fin de permitir que el subsidio familiar de vivienda se aplique también a la compra de vivienda usada. Este subsidio está dirigido a hogares que cumplan con condiciones específicas de vulnerabilidad, y busca fomentar la formalización del mercado de vivienda usada, que representa una alternativa más económica frente a la vivienda nueva.



¿De cuánto es el monto subsidio de vivienda en 2025?

En el año 2025, los colombianos que buscan adquirir vivienda usada cuentan con diversas alternativas de subsidio, cuyo valor depende tanto de la entidad que lo otorga como de las condiciones socioeconómicas del hogar postulante. El salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) proyectado para este año es de $1.423.500, cifra que sirve como base para calcular los montos máximos de los subsidios disponibles.



1. Subsidio otorgado por Fonvivienda

Fonvivienda, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, canaliza recursos del Presupuesto General de la Nación para apoyar la adquisición de vivienda de interés social, ya sea nueva o usada. La asignación del subsidio se realiza con base en la clasificación del hogar en el sistema Sisbén IV.



Hogares clasificados entre A1 y C8: pueden recibir un subsidio de hasta 30 SMMLV, lo que equivale a $42.705.000.

Hogares clasificados entre C9 y D20: pueden acceder a un subsidio de hasta 20 SMMLV, equivalente a $28.470.000.

Este apoyo está dirigido a hogares vulnerables que no sean propietarios de vivienda y que cumplan con los criterios establecidos en el Decreto 775 de 2025, el cual reglamenta la aplicación del subsidio para vivienda usada.



2. Subsidio otorgado por las cajas de compensación familiar

Las cajas de compensación, como Colsubsidio y Compensar, ofrecen subsidios financiados con recursos parafiscales. En este caso, el monto del subsidio se determina según los ingresos mensuales del hogar, expresados en SMMLV.



Colsubsidio

Colsubsidio publicó una tabla detallada para 2025 que establece los montos máximos de subsidio para vivienda usada, según el rango de ingresos del hogar:



Ingresos entre 0 y 1 SMMLV: hasta 22 SMMLV → $31.317.000

Ingresos entre >1 y 1.5 SMMLV: hasta 21.5 SMMLV → $30.605.250

Ingresos entre >1.5 y 2 SMMLV: hasta 21 SMMLV → $29.893.500

Ingresos entre >2 y 2.25 SMMLV: hasta 19 SMMLV → $27.046.500

Ingresos entre >2.25 y 2.5 SMMLV: hasta 17 SMMLV → $24.199.500

Ingresos entre >2.5 y 2.75 SMMLV: hasta 15 SMMLV → $21.352.500

Ingresos entre >2.75 y 3 SMMLV: hasta 13 SMMLV → $18.505.500

Ingresos entre >3 y 3.5 SMMLV: hasta 9 SMMLV → $12.811.500

Ingresos entre >3.5 y 4 SMMLV: hasta 4 SMMLV → $5.694.000

Compensar

En el caso de Compensar, la información disponible en fuentes oficiales corresponde al año 2022 y está dirigida específicamente a madres comunitarias. Para ese año, el SMMLV era de $1.000.000, y los montos del subsidio variaban según el ingreso del hogar:



Ingresos hasta $1.000.000: hasta 22 SMMLV

Ingresos entre $3.500.001 y $4.000.000: hasta 4 SMMLV

Hasta el momento, no se conocen valores actualizados para 2025 ni para otras poblaciones en la modalidad de vivienda usada. Por lo tanto, se recomienda consultar directamente con Compensar para verificar los montos vigentes y las condiciones específicas de postulación.



Subsidios concurrentes para vivienda

En Colombia, los hogares que buscan adquirir vivienda de interés social pueden acceder a subsidios concurrentes, una modalidad que permite combinar el apoyo económico del programa Mi Casa Ya —gestionado por Fonvivienda— con el subsidio otorgado por las cajas de compensación familiar.

Bajo este esquema, Fonvivienda puede entregar hasta 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), mientras que las cajas de compensación pueden aportar hasta 30 SMMLV. Sin embargo, la suma total de ambos subsidios no puede superar el 90 % del valor comercial de la vivienda, según lo estipulado en la normativa vigente.



Subsidio de vivienda usada: requisitos clave para postularse en 2025

Los hogares interesados en acceder al subsidio para vivienda usada deben cumplir con una serie de condiciones generales y específicas, según lo establecido por el Decreto 775 de 2025 y las cajas de compensación familiar.



Requisitos generales

Afiliación: el solicitante debe estar afiliado a una caja de compensación como empleado, pensionado o trabajador independiente que aporte el 2 % de sus ingresos. En Colsubsidio, los independientes y pensionados deben tener mínimo seis meses de afiliación continua.

Ingresos: el ingreso mensual del hogar no debe superar los 4 salarios mínimos (equivalentes a $5.694.000 en 2025).

Propiedad: ningún integrante del hogar puede ser propietario o poseedor de vivienda en Colombia, ni haber recibido subsidios de vivienda anteriormente (excepto subsidios de arrendamiento o mejoramiento).

Recursos propios: se debe demostrar capacidad de aportar ahorro, cesantías o cuota inicial.

Crédito aprobado: es obligatorio contar con una carta de crédito hipotecario preaprobado o aprobado.

Poblaciones prioritarias

Tienen prioridad los hogares que acrediten alguna de las siguientes condiciones:



Víctimas del conflicto armado (registradas en la Unidad para las Víctimas UARIV).

Personas en proceso de reincorporación (ARN).

Madres comunitarias, Famis o sustitutas (certificadas por el ICBF).

Recicladores de oficio (certificados por asociaciones registradas).

Concejales de municipios de categorías 4, 5 y 6.

Hogares afectados por desastres o emergencias.

Residentes en zonas con baja oferta de vivienda nueva VIS.

Condiciones de la vivienda usada

La vivienda debe estar ubicada en zona urbana, contar con servicios públicos básicos, estar legalizada y libre de embargos o gravámenes. El valor máximo permitido es de 135 o 150 SMMLV, según el municipio, lo que equivale a $192.172.500 o $213.525.000 respectivamente.



Documentos que debe presentar para solicitar el subsidio de vivienda usada

Para acceder al subsidio de vivienda usada, los hogares deben presentar una serie de documentos que permiten verificar su elegibilidad y las condiciones del inmueble. Las cajas de compensación como Colsubsidio detallan estos requisitos en sus plataformas oficiales.



Documentación básica para postularse

Formulario de postulación y declaración de condición especial, debidamente diligenciados.

Copias legibles de los documentos de identidad de los mayores de edad del hogar.

Certificación de ingresos: laboral para empleados, de contador para independientes, y desprendible de pensión para pensionados.

Documento que acredite el estado civil.

Carta de crédito hipotecario preaprobado o aprobado.

Certificados que acrediten condiciones especiales (madres comunitarias, recicladores, etc.).

Soporte de ahorro previo: cesantías, ahorro programado o cuota inicial.

Certificado de discapacidad (si aplica).

Documentos para verificar la vivienda usada

Certificado de tradición y libertad (vigencia máxima de 30 días).

Certificación de Planeación que confirme que el inmueble está en zona urbana legalizada y fuera de riesgo.

Certificados de disponibilidad de servicios públicos.

Certificación técnica de construcción.

Recibos de servicios públicos y pago de impuesto predial.

Copia de la escritura pública del vendedor.

Documentos para el desembolso del subsidio

Carta remisora de documentos por parte del vendedor.

Identificación y certificación bancaria del vendedor.

Informe de visita que confirme la existencia de la vivienda.

Escritura pública con inclusión del subsidio y constitución de patrimonio de familia.

Acta de entrega del inmueble.

Certificado actualizado de tradición y libertad con registro de compraventa.

Autorizaciones firmadas por los beneficiarios y propietarios.

La postulación puede hacerse en línea o presencialmente. El subsidio tiene una vigencia inicial de 12 meses, prorrogable según la entidad. Es posible solicitar ajustes al valor del subsidio si no ha sido aplicado. La veracidad de la información es fundamental: falsedades pueden generar sanciones e inhabilidades. Además, factores como discapacidad, edad, ingresos y composición del hogar pueden mejorar la calificación para recibir el subsidio.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL