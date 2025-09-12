Precio del dólar hoy, viernes 12 de septiembre de 2025, en Colombia: ¿el más bajo del año?

Este viernes 12 de septiembre de 2025, el mercado cambiario colombiano ha registrado un hecho importante: la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3,903.18, marcando el nivel más bajo del año y el más reducido desde junio de 2024. El jueves 11 de septiembre de 2025, la TRM se ubicó en $3,921.58, lo que significa que en tan solo 24 horas el dólar perdió $18.40, equivalente a una variación negativa del 0.47%. Esta caída se suma a una tendencia bajista que se ha mantenido durante todo el mes de septiembre, y que ha sido consistente con el comportamiento observado desde inicios del año.

Durante los primeros doce días de septiembre, el dólar ha mostrado una depreciación constante frente al peso colombiano. El mes comenzó con una TRM de $4,018.41 el 1 de septiembre, y desde entonces ha descendido más de $115, lo que representa una caída del 2.87%.



¿Es el precio del dólar más bajo del año?

El valor de $3,903.18 registrado hoy es el más bajo en lo que va del año 2025. De hecho, no se observaba una TRM tan baja desde el 4 de junio de 2024, cuando se ubicó en $3,860.92. Esta cifra representa una caída acumulada de $505.97 frente al valor con el que comenzó el año, que fue de $4,409.15 el 1 de enero. El comportamiento del dólar frente al peso colombiano en 2025 ha sido predominantemente bajista. Estas son las variaciones acumuladas frente a distintos períodos:



Frente al inicio del año: -11.48% (-$505.97)

Frente al mismo día del mes anterior: -3.53% (-$142.69)

Frente a la semana anterior: -2.20% (-$87.91)

Frente al día anterior: -0.47% (-$18.40)

Frente al mismo día del año anterior: -8.77% (-$375.10)

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 12 de septiembre de 2025

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3,940 $4,020 Medellín $3,790 $3,950 Cali $3,850 $3,990 Cartagena $3,750 $3,980 Cúcuta $4,260 $3,960 Pereira $3,730 $3,800

Comportamiento del dólar en agosto de 2025

Durante el mes de agosto de 2025, el precio dólar presentó una caída significativa. La Tasa Representativa del Mercado inició el mes en $4.186,71 el viernes 1 de agosto y cerró en $4.018,41 el domingo 31 de agosto. Esta variación representa una disminución de $168,30, equivalente a un descenso del 4,02 % en el valor de la divisa frente al peso colombiano. El promedio de la TRM durante agosto fue de $4.047,41, con un valor mínimo de $4.008,70 registrado el 23 de agosto y un valor máximo de $4.186,71 al inicio del mes. La mediana se ubicó en $4.034,74, lo que indica que la mayoría de los días la TRM estuvo por debajo de ese valor. El comportamiento del dólar en agosto reflejó una baja volatilidad, con una desviación estándar de $43,31 y un coeficiente de variación de 1,07 %.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL