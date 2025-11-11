¿Por qué el dólar sigue cayendo en Colombia a pocos días de la temporada navideña? Experto explica

A medida que el calendario avanza hacia la temporada navideña, un fenómeno económico está capturando la atención de los colombianos: la persistente caída del precio del dólar. La divisa estadounidense se ha negociado recientemente por debajo de los $3.800 pesos colombianos, un nivel que genera beneficios importantes para vastos sectores de la economía. Este comportamiento bajista ha llevado al peso colombiano a consolidarse como una de las monedas más apreciadas de la región.

Para desentrañar las complejas razones detrás de esta notable tendencia, Noticias Caracol consultó a expertos en el mercado financiero. Según el Doctor Diego Gómez, director de la Corporación Financiera de Credicorp Capital, este fortalecimiento del peso frente al dólar americano obedece a una conjunción de factores, tanto de naturaleza global como interna.



¿Por qué sigue bajando el dólar en Colombia?

Uno de los pilares fundamentales que explica la debilidad del dólar a nivel global radica en la política monetaria de Estados Unidos. El Doctor Gómez señaló que “tenemos que revisar varios aspectos, unos globales y otros internos”. En el ámbito global, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos ha venido adoptando una postura de reducción de tasas de interés. Este movimiento tiene una consecuencia directa en el atractivo del dólar como instrumento de inversión. El experto explicó que la reducción de tasas “hace que el dólar pierda atractivo como activo de inversión porque reduce su rendimiento frente a otro tipo de activos financieros”.



Cuando la rentabilidad ofrecida por los activos denominados en dólares disminuye, los grandes flujos de capital comienzan a buscar horizontes más lucrativos. Esta dinámica se conoce como el "apetito de inversionistas por ir a geografías donde se encuentra un mayor retorno". En este contexto, se observa una “salida de capitales en dólares para entrar a otras geografías como lo puede ser el peso colombiano”.



Adicionalmente, el dólar ha mostrado una pérdida generalizada de fortaleza frente a otras divisas mundiales. Para medir esto, se utiliza el índice DXY, que compara el dólar frente a las monedas más fuertes. Esta comparación visualiza claramente que el dólar ha disminuido su solidez en el tablero internacional. Este debilitamiento global se suma al atractivo relativo de las economías emergentes con altas tasas de retorno, entre las que Colombia ha destacado.



Factores internos, la tasa de interés como escudo

Mientras los factores globales empujan a la baja, las condiciones económicas internas de Colombia actúan como un poderoso imán para los capitales extranjeros, impulsando aún más la apreciación del peso.

El factor interno más relevante es la política monetaria del Banco de la República. Colombia mantiene tasas de interés elevadas, contrastando con la política de reducción de tasas de la Fed. “Un Banco de la República que no ha bajado tasas de interés y por lo tanto hace que Colombia sea un buen destino para invertir por los retornos que está entregando”, afirmó el Doctor Gómez. Estas altas tasas ofrecen a los inversionistas un rendimiento atractivo en comparación con otros mercados.

A esta política monetaria se suman los robustos flujos de inversión que ingresan al país. Las remesas, es decir, el dinero enviado por los colombianos que residen en el exterior, están jugando “un papel cada vez más relevante dentro de la economía”. Cuando las remesas entran al país, se convierten en dólares ofrecidos en el mercado cambiario local. Una alta oferta de dólares, sin un incremento proporcional en la demanda, genera una presión bajista sobre el precio de la divisa.

Otro elemento crucial mencionado por el experto es la solidez de las exportaciones y el repunte en el precio de los commodities, particularmente el petróleo y el café. Estos productos generan un mayor nivel de ingresos en dólares para la economía nacional. Nuevamente, este aumento de divisas que entran y se convierten en pesos tiene “impactos en el fortalecimiento del peso colombiano”.



¿Cuáles son los beneficios de un dólar bajo durante diciembre?

La caída del dólar trae consigo beneficios tangibles para diversos actores económicos, especialmente en una época de alto consumo como la prenavideña, donde muchos productos dependen de importaciones. El fortalecimiento del peso se traduce en costos o gastos menores para aquellos que tienen obligaciones en moneda extranjera. En términos generales, “todos los sectores que tienen relación con las importaciones se han visto beneficiados por este fortalecimiento del peso dado que esos costos o gastos que se tienen en moneda extranjera pues terminan teniendo una menor obligación denominada en pesos”.

Al analizar el impacto específico en el comercio de fin de año, el Doctor Gómez explicó que los comerciantes que importan productos o servicios “para ser comercializados dentro del territorio pues vamos a encontrar precios mucho más competitivos”. Esta competitividad en precios puede traducirse en “un incremento de la demanda por estos servicios o productos”, beneficiando a los importadores con un mayor número de ventas.

No obstante, la apreciación del peso presenta desafíos para otros sectores, en particular, para los exportadores. El experto advirtió que si el peso sigue fortaleciéndose, “la apreciación del peso comienza a ser un tema importante a monitorear dado que el ingreso que van a recibir por cada dólar vendido pues va a ser menor y eso pues claramente podría impactar las cifras de las empresas”. Por ello, el análisis del impacto de la fluctuación cambiaria debe realizarse "desde cada una de las actividades económicas".

El fortalecimiento del peso también ofrece una ventana de oportunidad para el Gobierno Nacional, que mantiene una cuantiosa deuda pública. De acuerdo con el informe más reciente del Banco de la República, la deuda de Colombia asciende a más de $116.000 millones de dólares.

Con el dólar cotizando en niveles históricamente bajos que “de pronto no estaban en el radar de nadie”, se abre la posibilidad de que el gobierno, a través del Ministerio y otras entidades, revise si “hace sentido atender las obligaciones que estén denominadas en un moneda extranjera”. Si bien esto podría implicar sacrificar algo de caja en el corto plazo, el pago anticipado de deuda en dólares aprovechando la tasa baja podría mejorar “las finanzas del país”.

Respecto a las proyecciones de cierre de año, la Corporación Financiera Credicorp Capital maneja un pronóstico que sugiere que el dólar podría cerrar más cerca de los $4.000 pesos. No obstante, el Doctor Gómez aclaró que para que este nivel se materialice, será indispensable “seguir monitoreando muy de cerca los diferentes factores internos y externos”.

