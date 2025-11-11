En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Por qué el dólar sigue cayendo en Colombia a pocos días de la temporada navideña? Experto explica

¿Por qué el dólar sigue cayendo en Colombia a pocos días de la temporada navideña? Experto explica

El precio del dólar se encuentra por debajo de los 3.800 pesos, según la Tasa Representativa del Mercado de este 11 de noviembre. ¿Cuáles son las ventajas para las compras de diciembre?

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
¿Por qué el dólar sigue cayendo en Colombia a pocos días de la temporada navideña? Experto explica

Publicidad

Publicidad

Publicidad