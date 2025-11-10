En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
ACCIDENTE BOGOTÁ
ANTIOQUIA
DESAFÍO SIGLO XXI
PATADA A KEVIN MIER
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Caso Jaime Esteban Moreno: imputan a Ricardo González por homicidio agravado; ¿qué pena recibiría?

Caso Jaime Esteban Moreno: imputan a Ricardo González por homicidio agravado; ¿qué pena recibiría?

Ricardo González se entregó este lunes en Cartagena. La fiscal determinó que el joven de 22 años golpeó repetidamente a la víctima hasta dejarla en estado de indefensión y, posteriormente, causar su muerte.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Ricardo González, segundo implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno.
Ricardo González, segundo implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno.
Archivo particular

Publicidad

Publicidad

Publicidad