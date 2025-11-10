Caso Jaime Esteban Moreno: imputan a Ricardo González por homicidio agravado; ¿qué pena recibiría?

Luego de que Ricardo González Castro, el otro sujeto implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno en Bogotá, se entregara a las autoridades, en la tarde de este lunes 10 de noviembre se judicializó su captura y la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado homicidio doloso agravado, y le pidió a la jueza Elsa Cristina Reyes que se le dicte una pena de entre 400 y 600 meses de prisión (33 a 50 años).

González Castro se entregó en Cartagena, capital de Bolívar, de donde es oriundo. Desde el pasado viernes 7 de noviembre, existía una orden de captura en su contra por su presunta 'coautoría' en el asesinato del joven de 20 años, quien era estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes. En varios videos difundidos de la madrugada del 31 de octubre, se veía golpeando violentamente al joven junto con otro sujeto, llamado Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, primer imputado por el homicidio.

González, de 22 años se "presentó en las instalaciones de la URI Canapote, en Cartagena (Bolívar), para atender el requerimiento judicial en su contra". Los investigadores lo señalaron como el hombre que portaba un disfraz de orejas de conejo color negro y vestía ropa también negra la noche de los hechos.



Además, el abogado de la familia de la víctima, Camilo Rincón, aseguró en una entrevista con Noticias Caracol que González “fue quien dio el golpe que deja inconsciente, en estado de indefensión, a Jaime Esteban en el suelo”. Se concoió que el segundo implicado vivía en el centro de Bogotá, cerca del sector de San Victorino, y se desempeñaba en el comercio informal, específicamente en un puesto de venta de perros calientes dentro de un centro comercial. Su hoja de vida indica que había trabajado como guardia de seguridad.



Noticia en desarrollo...

