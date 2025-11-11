Tragedia de Armero 40 años después: ¿cuántas personas murieron en el desastre natural?

Este 13 de noviembre se conmemoran 40 años de la tragedia de Armero, uno de los desastres naturales más catastróficos en la historia de Colombia y el segundo desastre volcánico más mortífero del siglo XX. Esta catástrofe, que dejó una profunda cicatriz en la memoria colectiva del país, destrozó a cientos de familias y sigue siendo un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad humana ante la fuerza de la naturaleza.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

>>> El ‘milagro de Armero’: la historia no contada de la bebé que nació en el lodo

¿Qué fue lo que pasó en Armero?

Tras 69 años de inactividad, el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción la noche del 13 de noviembre de 1985. El deshielo provocó que grandes cantidades de lodo y escombros descendieran a gran velocidad por el río Lagunilla y arrasaran con Armero, en el Tolima, un municipio caracterizado por la siembra de arroz.



La tragedia de Armero afectó a los departamentos de Caldas y Tolima, muriendo más de 20 mil de sus 29 mil habitantes Foto: Colprensa

Publicidad

La vulcanóloga Marta Calvache y su increíble historia: una vida entre el fuego y la ciencia" target="_blank" presentation="role" label="La vulcanóloga Marta Calvache y su increíble historia: una vida entre el fuego y la ciencia" class="Enhancement rte2-style-brightspot-core-link-LinkRichTextElement rte2-style-brightspot-core-link-LinkRichTextElement-start rte2-style-brightspot-core-link-LinkRichTextElement-end" type="text/html" data-cms-ai="0"> La vulcanóloga Marta Calvache y su increíble historia: una vida entre el fuego y la ciencia

El desastre dejó un saldo de 25 mil personas fallecidas, miles de heridos y desplazados. La Defensa Civil y voluntarios trabajaron en la zona del desastre y rescataron a sobrevivientes, entre los que se encontraban bebés y niños muy pequeños que a duras penas sabían decir su nombre.

>>> Emotivo reencuentro: médico que atendió tragedia de Armero abraza a la niña que trajo al mundo

Publicidad

Algunos de los menores que lograron sobrevivir al inmenso mar de lodo fueron dados en adopción. Con el fin de rescatar la memoria colectiva de este suceso y contribuir en la reunión de las familias que la tragedia separó, nació la fundación Armando Armero, pero la labor no ha sido nada fácil, principalmente por la falta de registros de los niños y deficiencia en los protocolos de adopción tras la avalancha.

Lecciones de dolor y superación a 40 años de la tragedia de Armero Fotos: Colprensa

Guardianes del volcán: estos científicos evitarían tragedias como la de Armero" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" type="text/html" data-cms-ai="0"> Guardianes del volcán: estos científicos evitarían tragedias como la de Armero

Sin embargo, el dolor de las familias aún persiste, pues todavía hay madres que completan casi cuatro décadas preguntándose dónde están los niños de Armero. La organización sin ánimo de lucro Armando Armero también trabaja en proyectos que contribuyen al desarrollo social y económico de esta región.

Cada año, centenares de personas regresan al lugar para recordar a sus seres queridos que fallecieron o de quienes perdieron su rastro ese fatídico 13 de noviembre de 1985.

Esperanza, lo que Armero no le quitó a un padre que sueña con hallar a sus 3 hijas 32 años después" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" type="text/html" data-cms-ai="0"> Esperanza, lo que Armero no le quitó a un padre que sueña con hallar a sus 3 hijas 32 años después

Este desastre natural estuvo marcado por las denuncias de negligencia y falta de medidas adecuadas para la evacuación de la población, pese a las advertencias de aumento de la actividad sísmica y volcánica en la zona de la catástrofe.

El Papa Juan Pablo II visitó el lugar de la tragedia de Armero siete meses después del desastre Foto: Colprensa

Omayra, el símbolo de la tragedia de Armero

La tragedia de Armero partió en dos la historia de Colombia. La noticia del desastre le dio la vuelta al mundo y la imagen de una niña de solo 13 años se convirtió en el símbolo de la catástrofe.

Historia de una madre segura de que hallará a su hijo desaparecido en Armero" target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" type="text/html" data-cms-ai="0"> Historia de una madre segura de que hallará a su hijo desaparecido en Armero

Omayra Sánchez luchó durante tres días por su vida, pues sus piernas quedaron atrapadas bajo los escombros de su casa. Su valentía conmovió al mundo y su coraje quedó plasmado en una fotografía tomada por el francés Frank Fournier, que le valió el premio World Press Photo award. Tras 60 horas de lucha, la menor falleció el 16 de noviembre, probablemente a causa de gangrena o hipotermia.

Omayra Sánchez se convirtió en un símbolo de la tragedia de Armero - Foto: Colprensa

Publicidad