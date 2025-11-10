Presidente Petro ordena "bombardeo y disolución militar" en frente de Iván Mordisco en Guaviare

El presidente Gustavo Petro indicó, a través de su cuenta de X, que a esta hora se lleva a cabo una ofensiva militar contra las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco en el departamento del Guaviare. "He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares", indicó.

Horas antes, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que desde la madrugada de este lunes, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional "están ejecutando una contundente operación ofensiva en las selvas del Guaviare, contra estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos de este hermoso departamento".

Noticia en desarrollo...