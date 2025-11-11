En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Colpensiones confirma fecha de pago de la mesada 13: ¿cuánto es y quiénes la reciben?

Colpensiones confirma fecha de pago de la mesada 13: ¿cuánto es y quiénes la reciben?

Según Colpensiones, el pago de la mesada 13 puede adelantarse a finales de noviembre, si la entidad bancaria o el fondo lo programa así. Pero ojo, no a todos los pensionados les llega este pago.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
¿Cuál es el valor de la Mesada 13 en 2025 y hasta cuándo la paga Colpensiones?
¿Cuál es el valor de la Mesada 13 en 2025 y hasta cuándo la paga Colpensiones? -
Armi Judith Escandon en Google Maps - Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad