En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / El 'milagro' de la tragedia de Armero: la historia no contada de la bebé que nació en el lodo

El 'milagro' de la tragedia de Armero: la historia no contada de la bebé que nació en el lodo

El 13 de noviembre de 1985, Armero desapareció por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Aunque más de 20 mil personas murieron, esta es la historia de un verdadero milagro de vida entre la tragedia.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad