Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Taxista que arrolló a 11 personas en el sur de Bogotá fue llevado a la cárcel: ¿qué sigue?

Taxista que arrolló a 11 personas en el sur de Bogotá fue llevado a la cárcel: ¿qué sigue?

El juez decidió enviar a la cárcel, de manera preventiva, a José Eduardo Chala, taxista que presuntamente habría arrollado a 11 personas en Bogotá al conducir en estado de embriaguez.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 10 de nov, 2025
Lo que se sabe sobre taxista borracho que provocó grave accidente en el sur de Bogotá
El taxista sería imputado por lesiones personales -
Noticias Caracol

