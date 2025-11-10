Taxista que arrolló a 11 personas en el sur de Bogotá fue llevado a la cárcel: ¿qué sigue?

Sin apelación de ninguna de las partes, el juez encargado del caso decidió enviar a la cárcel, de manera preventiva, a José Eduardo Chala, presunto responsable de haber atropellado en estado de alicoramiento a once personas, incluidos varios menores de edad, en el sur de Bogotá. El sujeto es señalado como presunto responsable de tentativa de homicidio y lesiones personales dolosas, ambas agravadas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Lo anterior se decidió luego de que, al parecer, el taxista José Eduardo Chalá Franco, en estado de embriaguez y exceso de velocidad, presuntamente hubiese arrollado con su vehículo a un grupo de personas el pasado 8 de noviembre, en el barrio Santa Rita de la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Este lamentable incidente dejó un total de 11 heridos, entre ellos cuatro menores de edad y dos que actualmente se debaten entre la vida y la muerte en un centro de salud de la capital.

Tras los hechos, el conductor fue conducido por la Policía Nacional al Hospital San Blas, lugar en el que fue sometido a una valoración inicial para verificar su estado de salud tras el incidente. Luego de esto, peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinaron que el hombre se encontraba en alto estado de alicoramiento, marcando grado tres en la prueba de alcoholemia.



"Las verificaciones realizadas en el lugar de los hechos y los elementos materiales probatorios recopilados dan cuenta de que el taxista, en atención a la condición que presentaba, perdió el control del automotor, colisionó contra varios peatones que estaban en una esquina y terminó contra la fachada de un inmueble", explicó la Fiscalía General de la Nación.



¿Qué se sabe de los menores heridos tras el incidente?

Los niños que resultaron heridos en el accidente ocurrido en el sur de Bogotá son Estefanía y Martín, quienes permanecen en estado crítico en el Hospital Santa Clara. El padre de los menores, Jorge Arturo, habló con Noticias Caracol y expresó que los médicos no les dieron esperanzas de vida debido a la gravedad de las lesiones. Añadió: "No nos dieron esperanzas de vida de los dos niños porque muy riesgoso. Yo lo perdono al hombre, pero que le caiga el peso de la ley porque acaba de destruir la vida de dos niños por ser inconsciente".



Por su parte, Heidy Miranda, familiar de los menores, informó que tanto Estefanía como Martín presentan muerte cerebral según el último parte médico.

Publicidad

El conductor involucrado, Eduardo Chala, un hombre de 56 años, fue detenido en el lugar de los hechos. Según el coronel Jhon Silva, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, “se puede establecer que el conductor de este vehículo se encontraba bajo los efectos de las vías embriagantes. El dictamen determinó que se encontraba con grado dos de embriaguez”.

Por el momento, el taxista enfrenta cargos por lesiones personales, aunque la familia de las víctimas continúa pidiendo justicia. “Destrozaron a una familia. Ese señor qué pensaba para coger su carro y manejar tomado”, expresó Heidy Miranda, familiar de los menores.

Publicidad

Visiblemente afectado, Jorge Arturo, padre de los niños, manifestó: “A mis hijos los amo y los adoro, pero si es de Dios todopoderoso que no estén más con nosotros, se los entrego en el reino de mi Dios todopoderoso, que en algún momento los vamos a encontrar”. Finalmente, el padre hizo un llamado a los conductores: “Solamente les pido a todas las personas, a todos los colombianos, que no tomen cuando estén manejando. Mire las consecuencias. Hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a usted”, enfatizó.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO