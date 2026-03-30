Precio mojarra roja Corabastos hoy, lunes 30 de marzo de 2026: vea el costo de otros pescados

Los precios de la canasta familiar han experimentado fluctuaciones debido a diversos factores, como la inflación, la oferta y demanda de productos, y las condiciones climáticas que afectan la producción agrícola y pesquera. El precio del pescado es un tema de interés, especialmente durante la Semana Santa, cuando la demanda de productos del mar aumenta considerablemente. La Semana Santa es una época en la que muchas familias colombianas optan por consumir pescado en lugar de carne roja, siguiendo las tradiciones religiosas que promueven la abstinencia de ciertos alimentos. Este incremento en la demanda de pescado genera un movimiento notable en los mercados y centrales de abasto, como Corabastos, la principal central mayorista de alimentos en Bogotá.
Precio de la mojarra y otros pescados en Corabastos
El pescado es una fuente importante de proteína y su precio puede variar. Hoy, lunes 30 de marzo de 2026, los precios son los siguientes:
- Bagre dorado: el precio del kilo es de $31.000
- Bagre pintado: el kilo cuesta $37.000
- Blanquillo gallego: el kilo tiene un costo de $16.000
- Bocachico: el precio del kilo es de $19.000
- Cachama: el kilo cuesta $12.000
- Cajaro: el kilo tiene un costo de $16.000
- Camarón tigre: el kilo tiene un costo de $38.000
- Camarón titi: el precio del kilo es de $38.000
- Capaceta: el precio del kilo es de $19.000
- Caracol almeja: el kilo tiene un costo de $34.000
- Corvina: el kilo tiene un costo de $62.000
- Cucha: el kilo tiene un costo de $16.000
- Doncella: el precio del kilo es de $14.000
- Filete de merluza: el precio del kilo es de $62.000
- Filete de robalo: el kilo cuesta $62.000
- Gualajo: el precio del kilo es de $33.000
- Mojarra de mar: el kilo tiene un costo de $17.000
- Mojarra o tilapia roja: el precio del kilo es de $14.500
- Nicuro: el kilo tiene un costo de $17.000
- Paleton: el kilo tiene un costo de $30.000
- Pelada: el kilo cuesta $30.000
- Pescado seco: el kilo cuesta $36.000
- Pez mero o pollito de mar: el kilo cuesta $25.000
- Pira botón: el kilo tiene un costo de $19.000
- Sierra: el precio del kilo es de $24.000
- Toyo tiburón peque: el kilo tiene un costo de $39.000
- Trucha arcoíris: el kilo cuesta $24.000
- Valentón: el kilo cuesta $36.000
Precio de la papa en Corabastos
Según Corabastos, así están los precios del tubérculo este lunes:
- Papa criolla lavada: el bulto tiene un costo de $145.000
- Papa criolla sucia: el bulto tiene un costo de $210.000
- Papa pastusa: el bulto tiene un costo de $175.000
- Papa R12 industrial: el bulto tiene un costo de $90.000
- Papa R12 negra: el bulto tiene un costo de $90.000
- Papa R12 roja: el bulto tiene un costo de $75.000
- Papa sabanera: el bulto tiene un costo de $135.000
- Papa suprema: el bulto tiene un costo de $70.000
- Papa tocarre: el bulto tiene un costo de $2125.000
Precio de la carne en Corabastos
Hoy, los precios de la carne en Corabastos son los siguientes:
- Cadera: el kilo cuesta $38.000
- Chatas: el kilo cuesta $56.000
- Costilla: el kilo cuesta $40.000
- Lomo de res: el kilo cuesta $76.000
- Pierna: el kilo cuesta $38.000
- Sobrebarriga: el kilo cuesta $32.000
Precio del pollo en Corabastos
El pollo es una fuente importante de proteína en la dieta colombiana y su precio puede variar según la presentación y la calidad del producto:
- Alas de pollo: el kilo cuesta $16.000
- Menudencias: el kilo cuesta $14.000
- Pechuga de pollo: el kilo tiene un costo de $20.000
- Perniles de pollo: el kilo tiene un costo de $15.000
- Pollo sin vísceras: el kilo cuesta $25.000
¿Dónde queda Corabastos?
Corabastos, la Central Mayorista de Abastos de Bogotá, se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la ciudad. Esta central de abastos es la más grande de Colombia y una de las más importantes de América Latina, siendo el principal punto de distribución de alimentos y productos agrícolas en la capital. La dirección exacta de Corabastos es Avenida Carrera 80 No. 2-51, Bogotá, Colombia.
Llegar en bus
Para llegar a Corabastos en bus, existen varias rutas de transporte público que facilitan el acceso desde diferentes puntos de la ciudad. Algunas de las rutas de autobús que pasan cerca de Corabastos incluyen las líneas 291, 593, 731, 740 y 94. Estas rutas conectan con estaciones de Transmilenio y otros puntos estratégicos de Bogotá, permitiendo un acceso conveniente para los usuarios.
Llegar en carro
Si se prefiere llegar en carro, Corabastos es accesible a través de varias vías principales. Desde el norte de la ciudad, se puede tomar la avenida Boyacá y luego la Avenida de las Américas, que conduce directamente a la central de abastos. Desde el sur, se puede acceder a través de la avenida Ciudad de Cali y la Avenida Villavicencio. Es importante tener en cuenta que Corabastos cuenta con amplias zonas de parqueo para facilitar el acceso de vehículos particulares y de carga.
ÁNGELA URREA PARRA
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