Resultados Caribeña Día hoy, domingo 17 de mayo de 2026: números ganadores del último sorteo

Diferentes jugadores en Colombia siguen atentos este domingo 17 de mayo de 2026 a una nueva jornada de la Caribeña Día, uno de los juegos de chance más consultados del país y que diariamente reúne a participantes que esperan acertar la combinación ganadora.



Este sorteo se mantiene como una de las opciones favoritas entre quienes participan en juegos de azar debido a su dinámica sencilla, la posibilidad de apostar desde montos bajos y las diferentes modalidades de premio disponibles. Además, la inclusión de la quinta cifra permite ampliar las posibilidades de obtener ganancias adicionales en determinadas categorías de apuesta.

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La transmisión oficial del sorteo se realiza en horas de la tarde y puede seguirse mediante canales autorizados y plataformas digitales oficiales. Una vez concluye la extracción de balotas, los resultados quedan habilitados para consulta inmediata.



Resultados Caribeña Día hoy, 17 de mayo de 2026

Luego de finalizar el sorteo correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: [POR DEFINIR]

Quinta cifra: [POR DEFINIR]

Las autoridades recuerdan a los jugadores que los resultados deben verificarse únicamente a través de medios oficiales autorizados para evitar errores o posibles inconvenientes durante el proceso de reclamación de premios.



¿Cómo participar en Caribeña Día?

Para jugar en Caribeña Día, los participantes deben adquirir un tiquete en puntos autorizados y escoger un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. Asimismo, el jugador define el valor de la apuesta según su presupuesto y la modalidad seleccionada.

Las apuestas pueden realizarse desde valores accesibles, lo que permite que diferentes personas participen diariamente en este tradicional juego de azar.



Además, algunas modalidades incluyen la denominada quinta cifra, una balota adicional que puede aumentar el valor del premio dependiendo de las condiciones de la apuesta realizada.



Modalidades de juego de Caribeña Día

La Caribeña Día ofrece distintas opciones para participar y ganar:



Cuatro cifras directo o superpleno: se obtiene premio al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite ganar si las cuatro cifras coinciden en cualquier orden.

Tres cifras directo: premio por acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden coincidir en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana acertando las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o “uña”: corresponde a la coincidencia de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios diferentes de acuerdo con el nivel de coincidencia alcanzado por el apostador.



Horario del sorteo Caribeña Día

El sorteo Caribeña Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, y su resultado oficial se conoce en horas de la tarde.



Hora del sorteo: 2:30 p.m.

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Gracias a esta frecuencia diaria, el juego continúa consolidándose como una de las alternativas de azar más populares en varias regiones de Colombia.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, ya que este documento es el único válido para realizar cualquier proceso de reclamación.

Los premios inferiores a determinados montos pueden cobrarse directamente en puntos autorizados presentando el documento de identidad. Sin embargo, cuando las ganancias superan los topes establecidos por la ley, se requieren trámites adicionales y formularios de validación.

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Asimismo, para premios de mayor valor, el pago puede realizarse mediante transferencia bancaria y estará sujeto a retenciones legales por concepto de ganancia ocasional.

Con una nueva jornada en desarrollo, Caribeña Día mantiene viva la expectativa de miles de jugadores que diariamente esperan acertar la combinación ganadora y obtener un premio en uno de los sorteos más tradicionales del país.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co