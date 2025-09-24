En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
B-KING Y REGIO CLOWN
PETRO EN LA ONU
ESTADOS UNIDOS
AGUAS PROFUNDAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
DT DE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Frenaron multas para carros sin SOAT ni tecnomecánica que cumplan condición en Colombia: ¿por qué?

Frenaron multas para carros sin SOAT ni tecnomecánica que cumplan condición en Colombia: ¿por qué?

Una reciente orden del Consejo de Estado determinó que no estaba permitido imponer una multa que se estaba haciendo muy común en el país. ¿De cuál se trata y qué cambios tendría?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
SOAT.jpg
Tenga en cuenta el nuevo cambio, que podría beneficiarlo bajo ciertas circunstancias. -
Foto: archivo y Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad