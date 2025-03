Presidente Petro dice que economía de Colombia creció 2,65% en enero, casi un punto más que en 2024

El presidente Gustavo Petro reveló, a través de su cuenta en X, que la economía de Colombia para enero de 2025 creció 2,65%, un aumento de casi un punto porcentual comparado con 2024, cuando se reportó 1,7%.

La administración pública y defensa, educación y salud, actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, según se ve en la publicación del mandatario, fue una de las que contribuyó en el aumento de la economía de Colombia, con un 6%, aunque la cifra estuvo por debajo de lo reportado el año pasado, con 6,2%.

La economía creció en Enero 2,65% el repunte es evidente. pic.twitter.com/dvEfWJZ8z2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2025

Otros sectores que favorecieron el crecimiento en la economía de Colombia para enero de 2025

Actividades inmobiliarias (1,8%), actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo (1,2%); actividades financieras y de seguros (1,0%), suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, distribución de agua (4,0%) y actividades agropecuarias y explotación de minas y canteras (6,1%).



Cuestionan a Petro por publicar la cifra antes que el Dane

La cifra se conoció horas antes de que el Dane revelara los datos públicamente, lo que ha generado cuestionamientos de algunos sectores, pues la información debía ser dada a conocer por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Uno de los que se manifestó por el mensaje del jefe de Estado fue el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, quien manifestó: "Presidente Gustavo Petro, buenos días. Es increíble que por su afán de celebrar un dato, que evidentemente es alentador, se viole el principio de PUBLICIDAD del artículo 4 de la Ley 2335 de 2023. Esta información será publicada por el DANE hoy 18 de marzo a las 11h00. De verdad este no es el camino. La confiabilidad del DANE es un activo superior, que amerita que nos aguantemos las emociones de las buenas noticias y que no dilatemos la publicación de las malas noticias".

También se pronunció el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien expresó: "No tengo memoria de un Presidente de la República que haya filtrado al público la información reservada del DANE antes de su publicación oficial (11 am). La información con reserva estadística está protegida para mantener la integridad del sistema estadístico nacional. Esta filtración no solo puede tener consecuencias disciplinarias y legales para los funcionarios involucrados, sino también impactos negativos en la confiabilidad de los sistemas estadísticos oficiales".

