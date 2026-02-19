Prosperidad Social cambia calendario de pagos de Renta Ciudadana, Devolución del IVA y más programas

Prosperidad Social anunció la modificación del calendario de entrega de las transferencias monetarias correspondientes a varios de sus programas, como Renta Ciudadana y Devolución del IVA. La decisión está relacionada con el proceso de adjudicación del operador encargado de realizar la distribución de los recursos en todo el país. Según la entidad, el ajuste busca que el inicio del nuevo contrato de operación no interfiera con los ciclos programados para 2026.

Con el cambio, el trámite de la transferencia del programa Colombia Mayor comenzará el 27 de febrero y se realizará mediante un ciclo doble. Prosperidad Social señaló que esta programación permitirá mantener la continuidad del proceso mientras finaliza la selección del operador. El plazo para recibir propuestas dentro de esta adjudicación vence el 19 de febrero, y la entidad prevé que la evaluación, selección e inicio de la operación tomen menos de cuatro semanas.



¿Para cuándo quedaron los pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

Para los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA, el primer ciclo de entrega está proyectado entre la segunda y la tercera semana de marzo. Prosperidad Social informó que, para este ciclo inicial, se utilizará la base de beneficiarios del último ciclo de 2025. La focalización de nuevos hogares se realizará en los ciclos 2 y 5 del año, como parte de un ajuste operativo interno.



En el caso de Renta Joven, el calendario también presenta variaciones. Los beneficiarios bancarizados recibirán la transferencia el 24 de febrero, mientras que quienes acceden al incentivo mediante giro deberán esperar la entrada en ejecución del operador bancario definido en el proceso de adjudicación. La entidad señaló que esta medida se adopta para mantener el flujo regular de los recursos una vez comience la operación oficial.



Prosperidad Social indicó que las fechas exactas de inicio y finalización de las entregas, así como los canales habilitados en cada región, serán anunciados en los próximos días a través de los medios oficiales de la entidad. También recomendó a los participantes de los programas verificar únicamente la información publicada en los canales institucionales, con el fin de evitar desinformación.



Canales oficiales de Prosperidad Social

Si usted tiene dudas o desea obtener más información, el Departamento de Prosperidad Social compartió los siguientes canales de atención:



Página web: prosperidadsocial.gov.co.

Línea WhatsApp: 318 806 7329.

Mensajes de texto gratis: 85594.

Correo: servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co.

Línea de atención desde celular: 601 379 1088.

Línea gratuita nacional desde teléfono fijo: 01 8000 95 1100.

Gerencias regionales: gov.co/en-los-territorios/.

