Resultados Chontico Día último sorteo hoy, jueves 19 de febrero de 2026: números ganadores

Hoy 19 de febrero de 2026 se realiza el sorteo 8345 del chance Chontico Día. La transmisión comenzará a la 1:00 de la tarde por los canales oficiales en YouTube. Al finalizar el sorteo, la Lotería del Valle publicará el número ganador completo. Es necesario conservar el boleto en buen estado, porque es el único soporte válido para reclamar el premio en caso de acierto.
Resultados Chontico Día último sorteo jueves 19 de febrero de 2026
Número ganador: 8976
Quinta cifra: 3
Horarios sorteos del Chontico Millonario
Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:
- Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.
- Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábados: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
- Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.
Últimos sorteos del Chontico Millonario
|Chance
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|6466
|18 de febrero del 2026
|3039
|Chontico Día
|8345
|18 de febrero del 2026
|1919
|Chontico Noche
|6465
|17 de febrero del 2026
|6050
|Chontico Día
|8344
|17 de febrero del 2026
|5566
|Chontico Noche
|6464
|16 de febrero del 2026
|0951
|Chontico Día
|8343
|16 de febrero del 2026
|2254
|Chontico Noche
|6463
|15 de febrero del 2026
|7568
|Chontico Día
|8342
|15 de febrero del 2026
|3108
|Chontico Noche
|6462
|14 de febrero del 2026
|2056
|Chontico Día
|8341
|14 de febrero del 2026
|9264
|Chontico Noche
|6461
|13 de febrero del 2026
|8691
|Chontico Día
|8340
|13 de febrero del 2026
|1682
|Super Chontico Noche
|6458
|12 de febrero del 2026
|1787
|Chontico Noche
|6460
|12 de febrero del 2026
|1608
|Chontico Día
|8339
|12 de febrero del 2026
|7557
|Chontico Noche
|6459
|11 de febrero del 2026
|0830
|Chontico Día
|8338
|11 de febrero del 2026
|2790
|Chontico Noche
|6458
|10 de febrero del 2026
|9876
|Chontico Día
|8337
|10 de febrero del 2026
|9258
|Chontico Noche
|6457
|09 de febrero del 2026
|9961
|Chontico Día
|8336
|09 de febrero del 2026
|9038
|Chontico Noche
|6456
|08 de febrero del 2026
|7467
|Chontico Día
|8335
|08 de febrero del 2026
|1535
|Chontico Noche
|6455
|07 de febrero del 2026
|6114
|Chontico Día
|8334
|07 de febrero del 2026
|6712
¿Cómo se juega el Chontico Millonario?
El proceso empieza con la elección de un número de cuatro cifras y la definición del monto a jugar. Luego se compra el tiquete en un punto de venta autorizado, como tienda, droguería, papelería, supermercado o en una plataforma habilitada, entre ellas Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. Al momento de la compra, el sistema permite digitar el número elegido o aceptar una selección aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.
Modalidades de premio del Chontico Millonario
El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:
- Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.
- Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.
- Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.
- Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.
- Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.
- Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.
El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.
¿Cómo se reclama el premio?
El cobro de un premio depende del valor obtenido en el sorteo. Cuando el monto es inferior a 100.000 pesos, el pago se puede realizar en el mismo punto de venta donde se compró el tiquete. Para reclamarlo, es obligatorio presentar el tiquete original y en buen estado, ya que es el único soporte válido para comprobar el derecho al premio.
Si el premio es igual o superior a 100.000 pesos, el cobro debe hacerse en puntos autorizados, como las oficinas de Paga Todo. En este caso, la persona que reclama debe ser mayor de edad, diligenciar el reverso del tiquete con sus datos personales y presentar una fotocopia de la cédula. Dependiendo del monto ganado, también pueden solicitarse documentos adicionales, como el RUT o formatos para indicar condición de declarante. El pago se entrega mediante cheque, que luego debe cobrarse en una entidad bancaria autorizada.
El tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado desde la fecha del sorteo. Si no se reclama dentro de ese plazo, se pierde el derecho al cobro, conforme a lo establecido en la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico opera bajo la supervisión de Coljuegos y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca.
Otros chances en Colombia
Mañana
Antioqueñita Día
- Lunes a sábado: 10:00 a. m.
- Domingos y festivos: 12:00 p. m.
Dorado Mañana
- Lunes a sábado: 10:58 a. m.
Mediodía y tarde
La Culona Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Cafeterito Tarde
- Lunes a sábado: 12:00 p. m.
Fantástica Día
- Lunes a sábado: 12:57 p. m.
El Samán de la Suerte
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 7:00 p. m.
Paisita Día
- Lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Chontico Día
- Todos los días: 1:00 p. m.
Sinuano Día
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
- Domingos y festivos: 1:00 p. m.
La Caribeña Día
- Todos los días: 2:30 p. m.
Motilón Tarde
- Todos los días: 3:00 p. m.
Dorado Tarde
- Lunes a sábado: 3:28 p. m.
Pijao de Oro
- Lunes a viernes: 2:00 p. m.
- Sábado: 9:00 p. m.
- Domingo: 10:00 p. m.
- Festivos: 8:00 p. m.
Super Astro Sol
- Lunes a sábado: 2:30 p. m.
Noche
Paisita Noche
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábado: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Fantástica Noche
- Lunes a sábado: 8:30 p. m.
La Culona Noche
- Lunes a sábado: 9:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Motilón Noche
- Todos los días: 9:00 p. m.
Cafeterito Noche
- Lunes a viernes: 10:00 p. m.
- Sábado: 11:00 p. m.
- Domingos y festivos: 9:00 p. m.
Super Astro Luna
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Sinuano Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
La Caribeña Noche
- Lunes a sábado: 10:30 p. m.
- Domingos y festivos: 8:30 p. m.
Dorado Noche
- Sábado: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: 7:25 p. m.
Paisa Lotto
- Sábado: 10:00 p. m.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL