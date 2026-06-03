Prosperidad Social dará a más de 5.000 jóvenes transferencias de hasta $1 millón: ¿es beneficiario?

Prosperidad Social confirmó el inicio de los pagos correspondientes al ciclo 5 de 2026 del programa Jóvenes en Paz, una estrategia del Gobierno Nacional orientada a respaldar a jóvenes en condición de vulnerabilidad mediante transferencias monetarias condicionadas y procesos de acompañamiento para "romper ciclos de violencia presentados en comunidades vulnerables, desvincularse de dinámicas criminales y promover su vinculación educativa, laboral y social".

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De acuerdo con la entidad, a partir de este 3 de junio se realizará el desembolso de los recursos a 5.704 participantes que cumplieron con los requisitos y compromisos establecidos por el programa durante el periodo evaluado. Para esta jornada de pagos se destinarán más de 6.272 millones de pesos.

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La inversión prevista para este nuevo ciclo representa uno de los mecanismos de apoyo económico contemplados dentro de la estrategia nacional para la atención de jóvenes entre los 14 y 28 años que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. Según la información oficial, los beneficiarios recibirán los recursos de acuerdo con el nivel de cumplimiento reportado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, entidad encargada de coordinar y dirigir el programa.



Prosperidad Social señaló además que durante los últimos días de junio se espera realizar la entrega correspondiente al ciclo 6, con el propósito de avanzar en la normalización del calendario de transferencias previsto para este año.



¿Qué es el programa Jóvenes en Paz?

Jóvenes en Paz es una iniciativa liderada por el Ministerio de Igualdad y Equidad que busca implementar una ruta de atención integral para jóvenes que viven en contextos sociales complejos o con riesgos asociados a dinámicas de violencia.

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El programa fue creado con el objetivo de ofrecer oportunidades que contribuyan al desarrollo personal y comunitario de los participantes, facilitando su acceso a procesos educativos, laborales y sociales. "Integra varios actores institucionales siendo Prosperidad Social la entidad responsable del componente de transferencias monetarias condicionadas".

Entre sus principales propósitos se encuentran la prevención de la vinculación a actividades delictivas, el fortalecimiento de proyectos de vida y la promoción de la inclusión social en territorios con mayores desafíos en materia de convivencia y seguridad. Su implementación comenzó en 2024 con una meta de cobertura cercana a los 100.000 jóvenes en todo el territorio nacional.

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Además, el acompañamiento previsto para cada participante oscila entre 12 y 18 meses, periodo durante el cual reciben apoyo institucional y seguimiento a su proceso.

¿Cómo funciona la transferencia monetaria condicionada?

Uno de los componentes más importantes del programa es la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), incentivo económico que se entrega de manera mensual a quienes cumplen con las actividades y compromisos establecidos dentro de la ruta de participación. El valor del incentivo depende del porcentaje de cumplimiento certificado por el Ministerio de Igualdad y Equidad.

Los participantes que registren un cumplimiento del 100% pueden recibir hasta un millón de pesos por ciclo. Quienes alcancen niveles de cumplimiento entre el 90% y el 99,9% recibirán 900.000 pesos, mientras que aquellos ubicados entre el 80% y el 89,9% tendrán derecho a 800.000 pesos.

Para los jóvenes que obtengan un porcentaje de cumplimiento entre el 70% y el 79,9%, el incentivo será de 500.000 pesos. Sin embargo, esta condición solo puede aplicarse una vez durante la permanencia en el programa. Los participantes que registren un cumplimiento inferior al 70% no accederán al pago correspondiente.

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Los recursos son consignados directamente en la cuenta bancaria o depósito electrónico registrado por cada participante. El proceso se realiza a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación), plataforma administrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co