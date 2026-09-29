¿Qué cayó en el Super Astro Sol de hoy, martes 29 de septiembre? Número y signo ganadores

Llega el cierre del noveno mes del año y la expectativa entre los apostadores colombianos se mantiene en su punto más alto. Este martes 29 de septiembre de 2026, miles de personas en todo el país están atentas a la salida de las balotas para conocer la combinación ganadora del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar de mayor tradición nacional por su particular combinación entre la numerología y la astrología.

Para la jornada de hoy, presentamos un desglose informativo renovado que prioriza la normativa institucional, la tabla de ganancias y los canales de consulta directa para el usuario.



MARCO INSTITUCIONAL Y HORARIOS DE EMISIÓN

Hora del sorteo: La cita oficial es a las 4:00 p. m. (hora de Colombia).

La cita oficial es a las (hora de Colombia). Transmisión en directo: La señal en vivo se emite para todo el país a través de la pantalla del Canal Uno.

La señal en vivo se emite para todo el país a través de la pantalla del Canal Uno. Entidades responsables: El sorteo es administrado por la firma Corredor Empresarial S.A. y cuenta con la supervisión directa de Coljuegos , entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.

El sorteo es administrado por la firma y cuenta con la supervisión directa de , entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Aporte al país: En cumplimiento de la ley nacional, un porcentaje significativo de lo recaudado por la venta de formularios se destina de manera directa a la financiación de la salud pública en los departamentos del país.

TABLA DE GANANCIAS Y ESCALA DE PREMIACIÓN

El plan de premios del Super Astro Sol destaca por operar bajo un esquema de multiplicador directo sobre el monto invertido por el usuario en su boleto:



4 cifras + signo exacto 42.000 veces lo apostado 3 cifras + signo exacto 1.000 veces lo apostado 2 cifras + signo exacto 100 veces lo apostado

Nota sobre apuestas: El valor mínimo permitido por formulario es de $500 pesos, mientras que el tope máximo por tiquete asciende a los $10.000 pesos.



PANELES Y RESULTADOS EN VIVO: MARTES 29 DE SEPTIEMBRE

Tan pronto la junta directiva y los delegados de la Alcaldía validen el acta oficial del sorteo de las 4:00 p. m., los datos de la jornada quedarán asentados en la siguiente casilla:



NÚMERO GANADOR (4 CIFRAS): 8148

SIGNO DEL ZODIACO: Virgo

CÓMO SE JUEGA: GUÍA RÁPIDA DE PARTICIPACIÓN

Participar en este sorteo requiere atender tres pasos fundamentales en el punto de venta o terminal autorizada:

Selección de números: El apostador escoge una cifra compuesta por cuatro dígitos (comprendida entre el 0000 y el 9999). Elección astral: Es obligatorio asociar la cifra a uno de los 12 signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis). Elección de modalidad: La combinación puede ser elegida de forma manual o solicitarse al sistema de manera aleatoria ("automático").

REQUISITOS Y PASOS PARA EL COBRO DE PREMIOS

En caso de resultar favorecido en la tarde de este martes, debe tener en cuenta las siguientes disposiciones legales y operativas:



Conservación del boleto: El tiquete térmico impreso debe presentarse en estado impecable, sin tachaduras, humedad ni enmendaduras.

El tiquete térmico impreso debe presentarse en estado impecable, sin tachaduras, humedad ni enmendaduras. Cobro de sumas menores: Puede reclamarse directamente en cualquier terminal de la red SuperGIROS o Su Red presentando la cédula de ciudadanía original.

Puede reclamarse directamente en cualquier terminal de la red o presentando la cédula de ciudadanía original. Cobro de sumas mayores: Exige la radicación formal en las oficinas administrativas del concesionario, adjuntando la cédula de ciudadanía original y una fotocopia de la misma ampliada al 150%.

Exige la radicación formal en las oficinas administrativas del concesionario, adjuntando la cédula de ciudadanía original y una fotocopia de la misma ampliada al 150%. Retención fiscal: Por disposición del Estatuto Tributario nacional, a los premios ganados se les aplica un descuento del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.