¿Qué cayó en el Super Astro Sol de hoy, martes 29 de septiembre? Número y signo ganadores

Llega el cierre del noveno mes del año y la expectativa entre los apostadores colombianos se mantiene en su punto más alto. Este martes 29 de septiembre de 2026, miles de personas en todo el país están atentas a la salida de las balotas para conocer la combinación ganadora del Super Astro Sol, uno de los juegos de azar de mayor tradición nacional por su particular combinación entre la numerología y la astrología.
Para la jornada de hoy, presentamos un desglose informativo renovado que prioriza la normativa institucional, la tabla de ganancias y los canales de consulta directa para el usuario.
MARCO INSTITUCIONAL Y HORARIOS DE EMISIÓN
- Hora del sorteo: La cita oficial es a las 4:00 p. m. (hora de Colombia).
- Transmisión en directo: La señal en vivo se emite para todo el país a través de la pantalla del Canal Uno.
- Entidades responsables: El sorteo es administrado por la firma Corredor Empresarial S.A. y cuenta con la supervisión directa de Coljuegos, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda.
- Aporte al país: En cumplimiento de la ley nacional, un porcentaje significativo de lo recaudado por la venta de formularios se destina de manera directa a la financiación de la salud pública en los departamentos del país.
TABLA DE GANANCIAS Y ESCALA DE PREMIACIÓN
El plan de premios del Super Astro Sol destaca por operar bajo un esquema de multiplicador directo sobre el monto invertido por el usuario en su boleto:
|4 cifras + signo exacto
|42.000 veces lo apostado
|3 cifras + signo exacto
|1.000 veces lo apostado
|2 cifras + signo exacto
|100 veces lo apostado
Nota sobre apuestas: El valor mínimo permitido por formulario es de $500 pesos, mientras que el tope máximo por tiquete asciende a los $10.000 pesos.
PANELES Y RESULTADOS EN VIVO: MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
Tan pronto la junta directiva y los delegados de la Alcaldía validen el acta oficial del sorteo de las 4:00 p. m., los datos de la jornada quedarán asentados en la siguiente casilla:
- NÚMERO GANADOR (4 CIFRAS): 8148
- SIGNO DEL ZODIACO: Virgo
CÓMO SE JUEGA: GUÍA RÁPIDA DE PARTICIPACIÓN
Participar en este sorteo requiere atender tres pasos fundamentales en el punto de venta o terminal autorizada:
- Selección de números: El apostador escoge una cifra compuesta por cuatro dígitos (comprendida entre el 0000 y el 9999).
- Elección astral: Es obligatorio asociar la cifra a uno de los 12 signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).
- Elección de modalidad: La combinación puede ser elegida de forma manual o solicitarse al sistema de manera aleatoria ("automático").
REQUISITOS Y PASOS PARA EL COBRO DE PREMIOS
En caso de resultar favorecido en la tarde de este martes, debe tener en cuenta las siguientes disposiciones legales y operativas:
- Conservación del boleto: El tiquete térmico impreso debe presentarse en estado impecable, sin tachaduras, humedad ni enmendaduras.
- Cobro de sumas menores: Puede reclamarse directamente en cualquier terminal de la red SuperGIROS o Su Red presentando la cédula de ciudadanía original.
- Cobro de sumas mayores: Exige la radicación formal en las oficinas administrativas del concesionario, adjuntando la cédula de ciudadanía original y una fotocopia de la misma ampliada al 150%.
- Retención fiscal: Por disposición del Estatuto Tributario nacional, a los premios ganados se les aplica un descuento del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.