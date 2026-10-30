En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
RESCATE ECONÓMICO
KBETO ZULETA
CÚCUTA
PATRICK STEWART
ESPAÑA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Qué cayó en la Caribeña Día hoy? Resultados último sorteo del viernes 30 de octubre

¿Qué cayó en la Caribeña Día hoy? Resultados último sorteo del viernes 30 de octubre

Conozca dónde verificar el número ganador y cómo comprobar si su tiquete coincide con las cifras del sorteo.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 30 de oct, 2026
Comparta en:
Caribeña Día 22 de septiembre de 2026: números ganadores de este martes
Caribeña Día 22 de septiembre de 2026: números ganadores de este martes -
Archivo

Este viernes 30 de octubre se juega una nueva edición de la Caribeña Día, una de las loterías que consultan diariamente los jugadores en Colombia. Conozca dónde verificar el número ganador y cómo comprobar si su tiquete coincide con las cifras del sorteo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Resultado de la Caribeña Día hoy, 30 de octubre

Quienes participaron en el sorteo de la Caribeña Día de este viernes pueden consultar el resultado una vez sea publicado por el operador oficial.

Publicidad

Últimas Noticias

Sinuano Día 16 de octubre de 2026: resultados con la quinta cifra
ECONOMÍA

Sinuano Día de hoy, viernes 30 de octubre: consulte los resultados del sorteo

Chontico Día 15 de octubre de 2026: resultados completos del jueves
ECONOMÍA

Chontico Día resultados de hoy, 30 de octubre de 2026: número ganador del sorteo

Estos son los datos correspondientes a la edición de hoy:

  • Número ganador: pendiente de confirmación oficial.
  • Última cifra: pendiente de confirmación, si aplica.
  • Fecha del sorteo: viernes 30 de octubre de 2026.

Es importante revisar las cifras con atención y confirmar que correspondan a la modalidad Día y a la fecha indicada.

¿Cómo consultar los resultados de la Caribeña Día?

Para verificar el resultado, consulte los canales oficiales de la lotería y compare el número publicado con el que aparece en su tiquete. También es recomendable revisar las condiciones para reclamar un premio, en caso de que las cifras coincidan.

Publicidad

Tenga presente que la Caribeña Día y la Caribeña Noche corresponden a sorteos distintos. Por eso, al consultar los resultados, asegúrese de elegir la modalidad correcta.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿Dónde verificar el número ganador?

La información debe comprobarse en los canales oficiales del operador. Si consulta portales de resultados, contraste las cifras antes de dar por confirmado un premio.

Publicidad

El número ganador de este viernes debe actualizarse cuando se encuentre disponible una publicación oficial verificable.

NOTICIAS CARACOL

Relacionados

La Caribeña Día

Chances

Asistencia IA

Publicidad

Publicidad

Publicidad