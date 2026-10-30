Dorado Mañana hoy: resultados del viernes 30 de octubre de 2026; ojo a la quinta cifra

Los resultados de El Dorado Mañana de este viernes 30 de octubre de 2026 ya fueron publicados, por lo que miles de apostadores en Bogotá y Cundinamarca revisan sus tiquetes para verificar si lograron acertar la combinación ganadora. Este sorteo es uno de los más consultados dentro de los juegos de chance en Colombia debido a que se realiza durante las primeras horas del día y permite conocer rápidamente el resultado de la apuesta.



El Dorado Mañana forma parte de la oferta de juegos operados por Paga Todo, concesionario autorizado por la Lotería de Bogotá, y se desarrolla de lunes a sábado, excluyendo los festivos. Los resultados son transmitidos a través de Canal Uno, cuya emisión comienza sobre las 10:55 de la mañana y permite conocer el número ganador pocos minutos después.



Dorado Mañana: resultados de hoy 30 de octubre de 2026

Número ganador: 1025

Quinta cifra: 3

Para los participantes, este sorteo se ha convertido en una de las alternativas más populares debido a la frecuencia de sus juegos y a las diferentes modalidades de premio disponibles. Por eso, cada jornada los apostadores esperan con atención la publicación de las cifras favorecidas para determinar si obtuvieron algún acierto.

De acuerdo con la información divulgada por Paga Todo, el sorteo de El Dorado Mañana se realiza aproximadamente a las 11:00 a. m. de lunes a sábado. Los domingos y festivos no hay sorteo, por lo que los jugadores deben programar sus apuestas durante los días habilitados.

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La dinámica del juego es sencilla. El participante elige un número de cuatro cifras comprendido entre 0000 y 9999, define el valor de la apuesta y registra la jugada en uno de los puntos autorizados o en los canales digitales habilitados por el operador. Una vez realizado el sorteo, el resultado se compara con el número apostado para determinar la existencia o no de premio.



Cómo jugar El Dorado Mañana y cuánto cuesta la apuesta

Uno de los aspectos que más consultan los jugadores es el valor mínimo para participar. Según la información oficial de Paga Todo, el chance puede jugarse desde $500, valor que incluye el IVA correspondiente. A partir de allí, cada apostador decide cuánto dinero destinará a su combinación. Además de acertar las cuatro cifras completas, existen modalidades de premio para quienes coinciden con las tres últimas cifras, las dos últimas o incluso una sola cifra, dependiendo del tipo de apuesta realizada. También hay sorteos que incorporan una quinta balota, ampliando las posibilidades de juego.



El plan de premios contempla diferentes niveles de ganancia. Los aciertos de cuatro cifras directas pagan 4.500 veces lo apostado, mientras que las cuatro cifras combinadas pueden entregar 208 veces la apuesta realizada. También existen pagos para tres cifras directas, tres cifras combinadas, dos cifras y una cifra. Estas modalidades hacen que muchos jugadores opten por distintas estrategias al momento de registrar sus números favoritos, ya que no siempre es necesario acertar la combinación completa para recibir un premio.



Cómo reclamar un premio si ganó en El Dorado Mañana

Los ganadores deben conservar el tiquete original y verificar que se encuentre en buen estado. Para premios desde $100.000 es obligatorio presentar el documento original de la apuesta, la cédula y los datos diligenciados en la parte posterior del comprobante. En los premios de mayor valor se exigen formularios adicionales de validación y pueden aplicarse las retenciones establecidas por la legislación colombiana. Asimismo, los jugadores cuentan con un plazo de hasta un año desde la fecha del sorteo para reclamar el dinero correspondiente.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO