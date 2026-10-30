Precio del dólar en Colombia hoy, viernes 30 de octubre de 2026: así está la TRM

La tasa representativa del mercado (TRM) para este viernes 30 de octubre quedó en $3.166,91 por dólar, según los datos publicados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). La cifra representa un aumento de $4,56 frente a la cotización del jueves 29 de octubre, cuando se ubicó en $3.162,35. Este indicador sirve como referencia para conocer el valor del dólar en pesos colombianos. Sin embargo, el precio que paga una persona al comprar divisas o el dinero que recibe al venderlas puede variar según la entidad y las condiciones del mercado cambiario.

Aunque la TRM presentó un incremento diario, el comportamiento de la moneda estadounidense mantiene una tendencia a la baja si se compara con los valores registrados semanas y meses atrás. Hace siete días, el viernes 23 de octubre, la tasa representativa del mercado era de $3.185,01. Esto significa que el valor actual es $18,10 inferior al de esa fecha. La diferencia es más amplia frente al comienzo del año, cuando el dólar pasó de una TRM de $3.757,08 el primero de enero a $3.166,91 este viernes, una reducción de $590,17.

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¿A cómo está el dólar en las casas de cambio hoy?

Quienes necesitan comprar o vender dólares deben tener en cuenta que la TRM no corresponde necesariamente al precio que encontrarán en una casa de cambio. Estos establecimientos manejan sus propias cotizaciones y pueden aplicar valores diferentes según la ciudad y el punto de atención. Para este viernes 30 de octubre, los precios promedio de referencia reportados para el mercado de divisas son los siguientes:



Precio de compra: $3.094,58 por dólar.

Precio de venta: $3.197,29 por dólar.

El precio de compra es el valor que una casa de cambio paga cuando una persona le vende dólares. En cambio, el precio de venta es la tarifa que cobra el establecimiento cuando el cliente necesita adquirir la moneda estadounidense.



¿En qué ciudad pagan mejor por el dólar?

Las cotizaciones también cambian entre ciudades. Según la información disponible para este viernes, Cúcuta registra uno de los precios promedio de compra más altos, con una referencia de $3.170 por dólar. Esto quiere decir que, de acuerdo con ese dato, una persona que venda dólares en los establecimientos reportados en esa ciudad podría recibir ese valor por cada unidad de la moneda estadounidense. No obstante, el precio final depende de la casa de cambio y de la cotización vigente al momento de la operación. La recomendación para quienes buscan cambiar divisas es comparar tanto el precio de compra como el de venta.

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¿Cómo se ha comportado el dólar durante octubre?

El registro de la TRM muestra variaciones a lo largo del mes. El viernes 23 de octubre, la tasa llegó a $3.185,01, mientras que el miércoles 28 se ubicó en $3.148,02. Posteriormente, avanzó a $3.162,35 el jueves 29 y a $3.166,91 este viernes 30. El comportamiento reciente evidencia que el indicador puede registrar aumentos en jornadas consecutivas sin que esto implique un cambio definitivo en la tendencia de las últimas semanas.

En la comparación anual, la diferencia es mayor. Hace 12 meses, la TRM se encontraba en $3.885,29. Frente a ese registro, el valor actual representa una disminución de $718,38 por dólar, equivalente a cerca del 18,49 %. Para seguir el comportamiento de la divisa, es importante distinguir entre la TRM certificada por la Superintendencia Financiera y el precio negociado en el mercado cambiario. Aunque ambos valores están relacionados, no son necesariamente iguales. La TRM de este viernes ofrece una referencia oficial para el mercado colombiano, mientras que las casas de cambio determinan cuánto pagan por los dólares que reciben y cuánto cobran a quienes necesitan comprarlos.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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