Estos son los productos que subirían de precio con la ley de rescate económico del Gobierno

El Gobierno De la Espriella presentó este jueves ante el Congreso la Ley de Rescate Económico, una iniciativa con la que busca "desactivar la bomba de tiempo fiscal" heredada de la gestión anterior, "apretar el cinturón" y reducir el gasto del Estado. La iniciativa, compuesta por 105 artículos, busca frenar el crecimiento de la deuda pública, fortalecer las finanzas del país, establecer medidas para proteger a los sectores más vulnerables e incentivar la inversión privada. Según lo expuesto por el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, luego de presentar la ley junto con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, la meta es obtener cerca de $40 billones para atender las necesidades fiscales.

Uno de los cambios que tendría un efecto directo en el bolsillo de los consumidores sería la modificación de las tarifas del IVA. La propuesta contempla que determinados bienes que hoy pagan el 5% pasen a tener una tarifa del 19%. A esto se sumaría el cobro del impuesto a ciertos productos que actualmente están exentos, así como a compras realizadas en plataformas de comercio electrónico internacional cuyo valor no supere los 200 dólares. Los cambios todavía dependen del trámite legislativo, pues el proyecto será discutido por el Congreso durante el periodo legislativo de final de año.



¿Qué productos subirían de precio con la Ley de Rescate Económico?

La iniciativa plantea modificaciones al IVA que alcanzarían diferentes categorías de bienes y compras. Estos son algunos de los principales cambios contemplados en el proyecto.



Productos que actualmente pagan IVA del 5 %

Uno de los ajustes propuestos consiste en eliminar la tarifa reducida del 5% para determinados productos y aplicarles el IVA general del 19%. De aprobarse la medida, los bienes incluidos en esa modificación tendrían un incremento de 14 puntos porcentuales en la tarifa del impuesto. El efecto sobre el precio final dependerá de cada producto, de la forma en que se traslade el tributo al consumidor y de las condiciones del mercado.



Licores

Las bebidas alcohólicas también aparecen entre los productos que tendrían cambios en su tratamiento tributario. De acuerdo con la explicación presentada sobre el proyecto, algunos licores que actualmente están exentos del IVA pasarían a pagar una tarifa del 19%. Esto significaría que las bebidas incluidas en la medida quedarían sujetas a ese impuesto, lo que podría reflejarse en su precio de venta.



Compras en plataformas de comercio electrónico internacional

Las compras realizadas a través de plataformas internacionales también tendrían modificaciones. Actualmente, determinadas importaciones de bajo valor pueden acceder a condiciones que permiten que no se cobre IVA, según las reglas aplicables a la operación y el origen de los bienes. La propuesta busca eliminar ese tratamiento para compras de hasta 200 dólares, que comenzarían a pagar una tarifa del 19 %.



Otros impuestos

Además de los cambios en el IVA, la ley de rescate incluye medidas relacionadas con el consumo, la renta y la actividad empresarial. Entre ellas se encuentran nuevos gravámenes para la cerveza y los cigarrillos. La iniciativa también propone revivir el impuesto al carbón y eliminar el impuesto al patrimonio. Por otro lado, en el caso de los plásticos de un solo uso, el proyecto plantea eliminar el impuesto correspondiente. Esta medida tendría un sentido distinto al de los aumentos tributarios propuestos para otras categorías, pues supondría retirar un gravamen vigente bajo las condiciones actuales.



¿Qué otras medidas incluye la Ley de Rescate Económico?

El primer punto del proyecto de ley es el rescate fiscal, que contempla una reducción del gasto público y una revisión de las partidas presupuestales para contener el endeudamiento. El Gobierno calcula que cerca del 70% del ajuste fiscal recaerá sobre el propio Estado, mediante recortes a la contratación, racionalización de compras y revisión de transferencias y fondos públicos. Entre las medidas figura una reducción del 50% del gasto en contratos de prestación de servicios en 2027, así como una disminución del 20% en los gastos de funcionamiento del Estado. También se contempla la venta de activos públicos "improductivos".

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El segundo eje es el rescate social, que propone devolver el impuesto al valor agregado (IVA) a los 19 millones de colombianos de menores ingresos. Según Restrepo, los hogares beneficiarios recibirían en promedio 213.000 pesos mensuales (unos 67 dólares), mediante un mecanismo basado en la factura electrónica y transferencias directas. "Hoy esa población paga injustamente un IVA de 138.000 pesos mensuales (unos 43 dólares) aproximadamente por hogar, con la ley recuperan lo que pagan", indicó el vicepresidente y explicó que la medida aplicará a familias que tengan ingresos de hasta 3,4 millones de pesos (unos 1.000 dólares).



El tercer pilar está relacionado con el rescate del sistema de salud mediante el fortalecimiento de sus fuentes de financiación para garantizar la prestación oportuna y de calidad de los servicios. Restrepo explicó que el Gobierno plantea destinar 30 billones de pesos (unos 9,5 millones de dólares) durante los cuatro años de su gestión a la recuperación del sector. El cuarto componente busca impulsar la inversión y el empleo mediante una reducción de la carga tributaria empresarial. La iniciativa propone bajar la tarifa general del impuesto de renta para las sociedades del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % a partir de 2028, además de establecer incentivos para las compañías que realicen grandes inversiones en el país.



"Ese 10 % más rico del país aportará más (...) nueve de cada diez colombianos no se verán directamente afectados por esta ley", afirmó Restrepo. Finalmente, el quinto eje contempla medidas contra la corrupción, la evasión fiscal y el contrabando, además de recortar gastos considerados innecesarios y reducir la burocracia estatal. "Sin corrupción y con orden, la plata alcanza", enfatizó el vicepresidente. El Gobierno sostiene que la iniciativa permitirá mejorar las finanzas públicas en 51 billones de pesos (unos 16,2 millones de dólares) en 2027 y en más de 122 billones (38,8 millones de dólares) en 2030, mediante una combinación de ahorro estatal, cambios tributarios y crecimiento económico.

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Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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