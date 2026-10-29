Loterías de Bogotá y Quindío de hoy, 29 de octubre: consulte los resultados

Este jueves, los jugadores de las loterías de Bogotá y Quindío esperan conocer los resultados de los sorteos para verificar si sus billetes coinciden con las combinaciones ganadoras. Ambas entidades ofrecen premios mayores y otras categorías que se pueden consultar una vez se publiquen las cifras oficiales.
Resultado de la Lotería de Bogotá hoy, 29 de octubre
- Número ganador: [PENDIENTE POR PUBLICAR]
- Serie: [PENDIENTE POR PUBLICAR]
- Premio mayor: $14.000 millones.
- Premios secos: [CONSULTAR RESULTADOS OFICIALES]
Resultado de la Lotería del Quindío hoy, 29 de octubre
- Número ganador: [PENDIENTE POR PUBLICAR]
- Serie: [PENDIENTE POR PUBLICAR]
- Premio mayor: $2.000 millones.
- Premios secos: [CONSULTAR RESULTADOS OFICIALES]
¿Cómo consultar los resultados de las loterías de hoy?
Para comprobar si obtuvo un premio, revise el número y la serie de su billete y compárelos con los resultados oficiales de cada sorteo. También puede consultar las categorías de premios secos y las aproximaciones contempladas en los respectivos planes de premios.
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Los resultados se pueden verificar en los portales oficiales:
Conserve el billete original si encuentra una coincidencia y consulte los canales autorizados para conocer los requisitos de reclamación.
Consulte aquí los resultados de las loterías de Bogotá y Quindío de este jueves 29 de octubre de 2026. Los números ganadores y las series quedan pendientes de confirmación oficial.
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Recuerde que los juegos de azar están dirigidos exclusivamente a mayores de edad y que participar no garantiza obtener un premio.
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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.
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