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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Loterías de Bogotá y Quindío de hoy, 29 de octubre: consulte los resultados

Loterías de Bogotá y Quindío de hoy, 29 de octubre: consulte los resultados

Las loterías de Bogotá y Quindío juegan este jueves 29 de octubre de 2026 con premios mayores de $14.000 millones y $2.000 millones, respectivamente. Consulte aquí los números ganadores, las series y los resultados de los premios secos de ambos sorteos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 29 de oct, 2026
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Resultados Lotería de Bogotá y Lotería del Quindío del 3 de abril
Freepik / Lotería de Bogotá / Lotería del Quindío

Este jueves, los jugadores de las loterías de Bogotá y Quindío esperan conocer los resultados de los sorteos para verificar si sus billetes coinciden con las combinaciones ganadoras. Ambas entidades ofrecen premios mayores y otras categorías que se pueden consultar una vez se publiquen las cifras oficiales.

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Resultado de la Lotería de Bogotá hoy, 29 de octubre

  • Número ganador: [PENDIENTE POR PUBLICAR]
  • Serie: [PENDIENTE POR PUBLICAR]
  • Premio mayor: $14.000 millones.
  • Premios secos: [CONSULTAR RESULTADOS OFICIALES]

Resultado de la Lotería del Quindío hoy, 29 de octubre

  • Número ganador: [PENDIENTE POR PUBLICAR]
  • Serie: [PENDIENTE POR PUBLICAR]
  • Premio mayor: $2.000 millones.
  • Premios secos: [CONSULTAR RESULTADOS OFICIALES]

¿Cómo consultar los resultados de las loterías de hoy?

Para comprobar si obtuvo un premio, revise el número y la serie de su billete y compárelos con los resultados oficiales de cada sorteo. También puede consultar las categorías de premios secos y las aproximaciones contempladas en los respectivos planes de premios.

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Los resultados se pueden verificar en los portales oficiales:

Conserve el billete original si encuentra una coincidencia y consulte los canales autorizados para conocer los requisitos de reclamación.

Consulte aquí los resultados de las loterías de Bogotá y Quindío de este jueves 29 de octubre de 2026. Los números ganadores y las series quedan pendientes de confirmación oficial.

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Recuerde que los juegos de azar están dirigidos exclusivamente a mayores de edad y que participar no garantiza obtener un premio.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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