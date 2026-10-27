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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Qué número cayó en la Lotería del Huila? Resultados del sorteo de hoy, martes 27 de octubre

¿Qué número cayó en la Lotería del Huila? Resultados del sorteo de hoy, martes 27 de octubre

La fracción individual del tiquete de la Lotería del Huila tiene un precio de $4.000, mientras que el billete entero equivale a $12.000.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2026
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Lotería del Huila 13 de octubre de 2026: este número se lleva premio mayor
Lotería del Huila 13 de octubre de 2026: este número se lleva premio mayor
Getty Images - Lotería del Huila

Los jugadores de la Lotería del Huila esperan conocer los resultados del sorteo de este martes 27 de octubre de 2026. La combinación ganadora permitirá a los participantes comprobar si su billete o fracción coincide con el número y la serie premiados.

Resultados de la Lotería del Huila de este martes 27 de octubre

El resultado oficial de la jornada debe verificarse después de la realización del sorteo y la publicación del acta correspondiente.

  • Número ganador: pendiente de actualización.
  • Serie: pendiente de actualización.

Plan de premios de la Lotería del Huila

El plan de premios de la Lotería del Huila incluye el premio mayor y diferentes categorías de premios secos y aproximaciones. Según la información suministrada para este sorteo, la distribución contempla las siguientes modalidades:

  • Premio mayor: $2.000 millones para el billete completo que coincida con el número y la serie ganadores.
  • Premios secos: incluyen premios de $100 millones y $60 millones, además de categorías de $20 millones y $10 millones.
  • Premios por coincidencias: contemplan distintas aproximaciones y aciertos parciales, de acuerdo con el plan de premios vigente.

Los valores y las condiciones de cada categoría deben confirmarse en los canales oficiales de la entidad.

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¿Cuánto cuesta jugar la Lotería del Huila?

La fracción individual tiene un valor de $4.000, mientras que el billete completo, compuesto por tres fracciones, cuesta $12.000.
Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados y distribuidores habilitados por la lotería.

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¿A qué hora juega la Lotería del Huila?

El sorteo se realiza habitualmente los martes a las 11:00 p. m., según la programación indicada en la información suministrada. Para confirmar la transmisión y los resultados de esta jornada, se recomienda consultar los canales institucionales de la Lotería del Huila.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Huila?

Si el billete o la fracción resulta ganador, es importante conservar el comprobante original en buen estado y verificar los requisitos de reclamación establecidos por la entidad.
Para gestionar el pago, el ganador debe consultar qué documentos necesita presentar según el monto del premio y el canal autorizado para realizar el trámite. También debe revisar los plazos legales para reclamarlo y las retenciones tributarias que puedan aplicarse.
Antes de desplazarse a una oficina, se recomienda confirmar los requisitos directamente con la Lotería del Huila.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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