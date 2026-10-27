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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultado del Súper Astro Luna de hoy, martes 27 de octubre: número ganador y signo zodiacal

Resultado del Súper Astro Luna de hoy, martes 27 de octubre: número ganador y signo zodiacal

Es importante tener presente que el número y el signo deben coincidir con la apuesta, de acuerdo con la modalidad seleccionada, para acceder a alguno de los premios.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 27 de oct, 2026
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Astro Luna
Resultados Astro Luna -
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El Súper Astro Luna tendrá un nuevo sorteo este martes 27 de octubre de 2026. Los jugadores podrán consultar la combinación ganadora, compuesta por cuatro cifras y un signo zodiacal, una vez se publiquen los resultados oficiales de la jornada.

  • Número ganador del Súper Astro Luna de hoy: pendiente de publicación.
  • Signo zodiacal: pendiente de publicación.

El resultado se podrá consultar en la página oficial de Súper Astro. Es importante tener presente que el número y el signo deben coincidir con la apuesta, de acuerdo con la modalidad seleccionada, para acceder a alguno de los premios.

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¿Qué cayó en el Súper Astro Luna del lunes 26 de octubre?

El resultado del Súper Astro Luna del lunes 26 de octubre de 2026 fue el 3424, con el signo Escorpión, correspondiente al sorteo número 8285.

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Esta combinación corresponde a la jornada anterior. El resultado de este martes será independiente y se conocerá después de la realización del sorteo nocturno.

¿Cómo jugar al Súper Astro Luna?

Para participar, cada jugador debe elegir un número de hasta cuatro cifras y uno de los 12 signos del zodiaco. La apuesta se realiza a través de los canales autorizados y el valor lo define el participante dentro de las condiciones establecidas por el operador.

El juego contempla distintas posibilidades de premio según los aciertos. Para ganar, las cifras deben coincidir en el orden correspondiente y también se debe acertar el signo zodiacal, salvo las condiciones específicas de la modalidad conocida como “Todos los signos”.

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¿Cuánto paga el Súper Astro Luna?

De acuerdo con la información del operador, el plan de premios contempla multiplicadores según la combinación acertada:

  • Cuatro cifras y el signo: hasta 42.000 veces el valor apostado.
  • Las tres últimas cifras y el signo: hasta 1.000 veces el valor apostado.
  • Las dos últimas cifras y el signo: hasta 100 veces el valor apostado.

El cálculo del premio se realiza sobre el valor apostado, no sobre el costo total del tiquete. Los pagos están sujetos a las condiciones del plan de premios vigente.

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¿Cómo reclamar un premio del Súper Astro Luna?

Quienes tengan una apuesta ganadora deben conservar el tiquete original y presentar un documento de identidad válido. El comprobante debe estar correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

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Según las condiciones publicadas por el operador, los premios inferiores a 182 UVT —equivalentes a $9.532.068 en la información consultada— se pagan en puntos de venta autorizados. Para premios iguales o superiores a ese monto, el ganador debe acudir a un punto de venta de SuRed o SuperGIROS para formalizar el proceso; el pago se realiza mediante cheque de gerencia en el Banco de Occidente, de acuerdo con los requisitos establecidos.
El plazo general para reclamar un premio es de un año contado desde la fecha del sorteo, conforme al artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. Pasado ese periodo, puede prescribir el derecho al cobro.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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