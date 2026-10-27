Resultado del Sinuano Noche de hoy, martes 27 de octubre: número ganador y quinta

El Sinuano Noche es uno de los juegos de chance que se realizan en Colombia y permite a los participantes apostar por números de hasta cuatro cifras. Este martes 27 de octubre de 2026 se llevará a cabo un nuevo sorteo, cuyo resultado podrá consultarse una vez sea publicado.



Número ganador del Sinuano Noche de hoy: pendiente de publicación.

Quinta cifra: pendiente de publicación.

Mientras se conoce el resultado de la jornada, los jugadores pueden consultar el número ganador del sorteo anterior y revisar las condiciones para participar y reclamar un eventual premio.



¿Qué número cayó en el Sinuano Noche del lunes 26 de octubre?

El resultado del Sinuano Noche del lunes 26 de octubre de 2026 fue el 9191, con Quinta 8. Esta combinación corresponde al sorteo anterior y sirve como referencia para quienes desean consultar el historial de resultados.

El número ganador de este martes se debe verificar una vez finalice el sorteo. Por eso, es importante revisar la información actualizada antes de comparar las cifras con el comprobante de la apuesta.

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¿Cómo jugar al Sinuano Noche?

El Sinuano Noche funciona bajo la modalidad de chance. De acuerdo con la descripción general de esta modalidad, el participante selecciona un número de hasta cuatro cifras y define el valor de su apuesta en un formulario oficial o mediante el sistema habilitado por el operador. Si el número elegido coincide con el resultado, de acuerdo con la modalidad y las condiciones aplicables, puede recibir un premio en dinero.



Las apuestas deben realizarse en puntos de venta autorizados. Antes de jugar, se recomienda revisar las reglas y el plan de premios vigentes, así como conservar el comprobante para verificar la apuesta después del sorteo.



¿Cuánto paga el Sinuano Noche?

Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de apuesta. Como referencia, la información publicada para este juego señala los siguientes pagos por cada peso apostado:



Cuatro cifras acertadas: 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras acertadas: 400 veces el valor apostado.

Dos cifras acertadas: 50 veces el valor apostado.

Una cifra acertada: cinco veces el valor apostado.

Estos valores deben confirmarse con el plan de premios vigente del operador y con las condiciones específicas de la apuesta realizada. <Cite refs={["turn850671search8"]}/>

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¿Cómo cobrar un premio del Sinuano Noche?

Quienes crean haber ganado deben comparar su comprobante con el resultado correspondiente a la fecha del sorteo y conservar el tiquete original en buen estado. Para iniciar el proceso de cobro, deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar el comprobante y su documento de identidad. En caso de obtener un premio de mayor cuantía, es recomendable consultar con el operador cuáles son los requisitos y el lugar habilitado para el pago.

También es importante comprobar que la apuesta y el resultado correspondan a la misma fecha. El número de un sorteo anterior no debe utilizarse para determinar si una apuesta de hoy fue premiada.

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¿Hasta cuándo se puede reclamar un premio?

En Colombia, el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010 establece un plazo de un año para reclamar los premios de juegos de suerte y azar, contado desde el día siguiente a la realización del sorteo correspondiente, según la regla legal aplicable. Por esta razón, los ganadores deben evitar dejar pasar el tiempo y consultar oportunamente el procedimiento con el operador.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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