¿Qué dice la ley de prescripción de deudas en Colombia y en qué casos aplica?

En Colombia, las deudas tienen un tiempo límite para ser cobradas legalmente. En términos jurídicos, eso se conoce como prescripción de una deuda, que, según el Ministerio de Justicia, ocurre cuando el acreedor pierde la posibilidad de reclamar el pago de esta. Esto aplica, por ejemplo, con deudas con entidades financieras de 10 años si el acreedor no ha tomado acciones legales.

Precisamente, una de las consultas más recurrentes de los colombianos que buscan en internet sobre deudas en el país, según Google Trends, es qué dice la ley de prescripción de deudas.

Al respecto, en Colombia, las prescripciones están reguladas por los artículos 443 y 444 del Código General del Proceso, el artículo 789 del Código de Comercio y el artículo 2535 a 2545 del Código Civil.

¿Cuál es el tiempo de prescripción de una deuda en Colombia?

Tenga en cuenta, en primer lugar, que si usted es acreedor para que una deuda tenga validez legal debe existir evidencia, como letras de cambio, pagarés o actas que corroboren esa deuda. Si no se cuenta con un documento que respalde la deuda no existe forma de cobrarla.

Ahora bien, el Ministerio de Justicia advierte que las deudas bancarias, las letras de cambio, las facturas y los pagarés vencen en tres años. Por su parte, las deudas establecidas en contratos se vencen en tres o cinco años.

El artículo 2536 del Código Civil señala también que "la acción ejecutiva se prescribe por cinco años. Y la ordinaria por diez".

¿Si prescribe la deuda, esta queda saldada?

No, y allí reside la confusión. Que la deuda prescriba significa que el acreedor no podrá reclamar dicha deuda. Sin embargo, no significa que la deuda desaparece. De hecho, la prescripción de deudas permite que siga en el historial crediticio, afectándolo de forma negativa.

Así las cosas, pese a la prescripción usted seguirá reportado en las centrales de riesgo, lo que podría impedir que acceda a créditos con entidades bancarias.

Expertos explican que la principal consecuencia consiste en que si una persona decide esperar a que su deuda prescriba seguramente su vida crediticia se frenará y es muy probable que el reporte negativo ante centrales de riesgo dure alrededor de 10 años, lo que impedirá acceder a cualquier producto financiero.

¿Cómo se solicita una prescripción de deudas?

El Ministerio de Justicia explica que la solicitud de una prescripción de una deuda en Colombia se debe tramitar a través de un proceso legal ante un juez. En algunos casos, requerirá del apoyo de un abogado. Entre los documentos se debe incluir un papel que pruebe que la deuda cumplió el tiempo de prescripción antes mencionado.

El vencimiento o la prescripción la determina en lo legal únicamente el juez si el deudor lo solicita. Es decir, no se trata de un trámite o un proceso que se adelanta por sí solo. Y cabe resaltar que el vencimiento o la prescripción de la deuda se cuenta desde la fecha en que se debió pagar la deuda.

Cuando usted reciba la comunicación del juez en la que le indique que debe pagar una deuda puede presentar dentro de los 10 días siguientes un documento alegando el vencimiento o la prescripción de la deuda y aportando las pruebas que lo demuestren.

El juez que lleva el caso le informará al acreedor para que dentro de 10 días se pronuncie sobre el vencimiento de la deuda y remita las pruebas. Después, el juez llamará al deudor y al acreedor a una audiencia, donde revisará las pruebas y expedirá la sentencia, en la cual decide si la deuda todavía se puede cobrar o no, y en este último caso deberá desembargar los bienes del deudor en caso de que hubiera ordenado una medida en ese sentido.