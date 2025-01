¿Qué es la Ley de Insolvencia? Estos son los requisitos y cómo acogerse a ella

La Ley de Insolvencia Económica en Colombia, regulada por la Ley 1564 de 2012, es una herramienta legal que permite a las personas naturales no comerciantes llegar a acuerdos de pago con sus acreedores cuando se encuentran atrasados en varias de sus deudas. Esta ley ofrece dos caminos principales: la reorganización de las deudas mediante acuerdos de pago con los acreedores o la liquidación del patrimonio del deudor. Noticias Caracol habló con Luis Benitez, director de Insolvencia Colombia, para conocer los requisitos y puntos clave para acogerse a esta ley.

¿Qué es la insolvencia?

Se refiere a la incapacidad de una persona para cumplir con sus obligaciones de pago de manera regular. En términos simples, una persona insolvente es aquella que no puede pagar sus deudas mensualmente. Este estado puede ser resultado de diversos factores, como la pérdida de empleo, una enfermedad grave o cualquier otro evento que afecte significativamente los ingresos del individuo.

Requisitos para acogerse a la Ley de Insolvencia

Para que una persona pueda acogerse a la Ley de Insolvencia, debe cumplir con ciertos requerimientos establecidos en la normativa:



Mora en el pago de obligaciones: el deudor debe estar en mora de al menos 90 días en el pago de dos o más obligaciones. Estas deben representar al menos el 50% del total de su endeudamiento.

Estas deben representar al menos el 50% del total de su endeudamiento. No ser comerciante: la ley está dirigida exclusivamente a personas naturales no comerciantes.

la ley está dirigida exclusivamente a personas naturales no comerciantes. Transparencia en la información: el deudor debe presentar una serie de documentos y declaraciones que demuestren su situación financiera actual. Esto incluye una lista completa de sus acreedores, el estado de sus deudas, su situación civil y una descripción detallada de sus bienes y derechos.

Al momento de pedir acogerse a la Ley de Insolvencia, es fundamental que el deudor sea transparente y honesto en la presentación de su situación financiera

¿Cómo me puedo acoger a la Ley de Insolvencia Económica?

Luis Benitez compartió con Noticias Caracol cuáles son los pasos que deben seguirse de manera ordenada y transparente para aplicar al beneficio:



Presentación de la solicitud: la solicitud de insolvencia puede presentarse ante una Notaría o un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia. Aunque no es obligatorio contar con un abogado o asesor financiero, se recomienda encarecidamente buscar asesoría profesional para asegurar que el proceso se maneje adecuadamente.

Aunque no es obligatorio contar con un abogado o asesor financiero, se recomienda encarecidamente buscar asesoría profesional para asegurar que el proceso se maneje adecuadamente. El deudor debe presentar una serie de documentos que incluyen:

Una declaración de su situación financiera. Una lista detallada de sus acreedores y el monto de cada deuda. Información sobre sus ingresos y bienes, como propiedades y vehículos. Cualquier otra documentación que demuestre su incapacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.

Audiencia de conciliación: una vez presentada la solicitud, se programará una audiencia de conciliación. Durante esta, el deudor y los acreedores intentarán llegar a un acuerdo de pago que sea viable para ambas partes. Si se logra un acuerdo, se formalizará y se establecerá un plan de pagos.

Si se logra un acuerdo, se formalizará y se establecerá un plan de pagos

Beneficios de la Ley de Insolvencia

Una de las principales ventajas de acogerse a la ley es la protección contra embargos y otras acciones judiciales mientras se lleva a cabo el proceso de insolvencia. Esto permite al deudor reorganizar sus finanzas sin la presión de perder sus bienes de manera inmediata. La ley facilita la negociación de nuevas condiciones de pago con los acreedores, lo que puede incluir la reducción de intereses, la extensión de plazos y la condonación parcial de la deuda. El proceso de insolvencia se basa en la transparencia y la equidad, asegurando que todos los acreedores reciban un trato justo y que el deudor tenga la oportunidad de reorganizar sus finanzas de manera ordenada.

Según Benitez, a octubre de 2024 más de 20 mil colombianos se beneficiaron con la Ley de Insolvencia Económica, por lo que la recomendación por parte de este experto es que "siempre que la persona sienta que las finanzas se le están complicando, busque ayuda y analice las diferentes opciones que tienen, que no solo es la insolvencia para poder arreglar esos problemas. Es decir, no dejemos que las cosas entren a la última instancia ni que se demoren demasiado para poder buscar soluciones a los problemas que tenemos. A través de las leyes podemos renegociar con los bancos, no solo con la Ley de Insolvencia, sino también con el Decreto 560, con la Circular 026 de la Superintendencia Financiera. Hay diversas leyes, no solamente para personas naturales, sino también para comerciantes y empresas que permitan a las personas realmente llegar a poder buscar acuerdos con sus acreedores".

Ley de Insolvencia económica en Colombia: cómo acogerse a ella

Aunque la ley no exige la contratación de un abogado o asesor financiero, contar con expertos en el proceso puede ser crucial para asegurar que se maneje de manera efectiva y que se logren los mejores resultados posibles.

Además, es fundamental que el deudor sea transparente y honesto en la presentación de su situación financiera. La ley está diseñada para proteger tanto al deudor como a los acreedores, y cualquier intento de ocultar información o de actuar de mala fe podría resultar en la pérdida de los beneficios que ofrece la ley.