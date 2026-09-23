¿Qué número cayó en el Chontico Noche de hoy, miércoles 23 de septiembre? Resultados último sorteo

La expectativa en torno a los juegos de suerte y azar en Colombia se renueva este miércoles 23 de septiembre de 2026 con la realización de una nueva jornada del Chontico Noche. Con el arraigado lema "Gane tempranito y cobre rapidito", este sorteo bajo la tutela institucional de la Lotería del Valle continúa posicionándose como una de las alternativas de chance más tradicionales del país, brindando a miles de ciudadanos la posibilidad de obtener importantes incentivos económicos mediante apuestas legales y transparentes.



Marco legal y procedimiento operativo para reclamar premios

Para solicitar el desembolso de los fondos en caso de resultar favorecido en los sorteos autorizados por la Lotería del Valle, la regulación vigente en Colombia establece un protocolo estricto de validación que todo apostador debe seguir:



Integridad del título valor: La tirilla física o tiquete impreso es un documento al portador. Para su validación en sistema, no debe presentar arrugas severas, enmendaduras, tachaduras ni daños por agentes químicos o humedad que imposibiliten la lectura del código de barras.

La tirilla física o tiquete impreso es un documento al portador. Para su validación en sistema, no debe presentar arrugas severas, enmendaduras, tachaduras ni daños por agentes químicos o humedad que imposibiliten la lectura del código de barras. Acreditación del tenedor: El trámite está restringido de forma exclusiva a personas mayores de edad, quienes deben presentar su Cédula de Ciudadanía original (o cédula de extranjería vigente) en el momento del cobro.

El trámite está restringido de forma exclusiva a personas mayores de edad, quienes deben presentar su Cédula de Ciudadanía original (o cédula de extranjería vigente) en el momento del cobro. Ruta de pago según la cuantía:

Premios de menor cuantía: Se redimen de forma directa e inmediata en las cajas de las redes autorizadas donde se comercializa el juego (como Gane, SuperGIROS o Paga Todo). Premios de mayor cuantía: Si la cifra bruta a cobrar supera las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), el procedimiento debe gestionarse en las sedes administrativas principales. Allí se aplica la retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales dictada por la DIAN (20%) y se emite el saldo remanente mediante cheque de gerencia o transferencia bancaria.



Cómo funciona el juego y su estructura

El Chontico Noche pertenece a la categoría de apuestas permanentes o chance, un modelo que no utiliza billetes preimpresos, sino que concede al usuario la libertad de elegir una combinación personalizada de cuatro cifras (comprendidas entre el 0000 y el 9999).

La propuesta se distingue por su flexibilidad de presupuesto, permitiendo expedir tiquetes desde un monto mínimo de $500 pesos. El plan de premios se liquida de manera proporcional a la cantidad invertida según la precisión del acierto:



Acierto de 4 cifras (Superpleno): Retribuye 4.500 veces el valor neto apostado cuando coinciden los cuatro dígitos en el orden exacto.

Retribuye el valor neto apostado cuando coinciden los cuatro dígitos en el orden exacto. Acierto de 3 cifras (Pleno): Otorga 400 veces la suma apostada al coincidir los últimos tres dígitos en orden exacto.

Otorga la suma apostada al coincidir los últimos tres dígitos en orden exacto. Modalidad La Pata (2 cifras): Multiplica por 50 veces el monto jugado si coinciden las dos últimas posiciones.

Multiplica por el monto jugado si coinciden las dos últimas posiciones. Modalidad La Uña (1 cifra): Paga 5 veces lo invertido si se acierta únicamente la última cifra de la combinación oficial.

Boletín de resultados oficiales: miércoles 23 de septiembre

Bajo la estricta supervisión de veedores institucionales y los delegados designados por la Lotería del Valle, se habilita la casilla oficial de certificación correspondiente a este miércoles 23 de septiembre de 2026:



Número ganador: Quinta balota:

(Información en desarrollo: Este bloque de datos se actualizará en tiempo real de forma automatizada al término de la extracción reglamentaria a las 7:00 p. m.).

Al tratarse de una jornada de día hábil (miércoles), la extracción de las balotas se efectúa a las 7:00 p. m. a través de la transmisión en vivo por la señal del canal regional Telepacífico. Además de brindar opciones de entretenimiento legal, el Chontico Noche destina un porcentaje de sus ingresos al sostenimiento del sistema de salud pública en el territorio nacional.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.