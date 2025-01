¿Qué pasa con la página de la DIAN? Falla en importante servicio afecta a comerciantes

En los últimos días, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) ha informado sobre intermitencias en el servicio de facturación electrónica debido a fallas en la plataforma del proveedor tecnológico externo. Estas intermitencias han provocado demoras en la emisión de facturas electrónicas, afectando a miles de comerciantes en todo el país.

La situación ha generado incertidumbre y preocupación, teniendo en cuenta que la no emisión de facturas electrónicas puede acarrear sanciones económicas y administrativas.

"Me devolvieron mercancía porque la factura no se emitió y perdí el transporte de entrega. Me cobraron la devolución, además de alistamiento, cargue y descargue. Y menos mal lo notamos a tiempo para detener las demás operaciones", "¿para cuándo la solución? Si no se transmiten hoy, toca cambiar todos los documentos y elaborar nuevamente. Doble trabajo para el contribuyente", Si esto no se soluciona antes de media noche, nos toca rehacer los documentos electrónicos, porque no valida documentos que no sean de la fecha actual, en otras palabras, trabajar doble. Pero si el contribuyente es el problema, no entienden", son algunos reclamos de afectados en la red social X.

#LoUltimoDIAN 🚨 El servicio de facturación electrónica presenta intermitencias debido a un fallo regional en la plataforma del proveedor tecnológico externo de la DIAN. Le contamos cómo debe expedir sus facturas mientras se restablece su operación. 👉https://t.co/GxpT4jxQwr pic.twitter.com/a0BIrkp6bZ — DIANColombia (@DIANColombia) January 9, 2025

¿Qué respondió la DIAN ante la falla en servicio de facturación electrónica?

"Ante esta situación y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 0165 de 2023, los comercios y los responsables de facturar podrán expedir facturas electrónicas en la modalidad de Inconveniente tecnológico tipo (04) como medida transitoria", respondió la entidad en un comunicado.

Esta alternativa permite a los contribuyentes continuar con sus operaciones comerciales sin exponerse a sanciones mientras persista la intermitencia.



Pasos a seguir para los comerciantes

Para evitar sanciones, se debe seguir una serie de pasos específicos durante este periodo de intermitencia:



Emitir facturas bajo la modalidad de Inconveniente Tecnológico tipo (04): permite a los comerciantes emitir facturas electrónicas de manera provisional mientras se resuelven las fallas en el sistema. Es crucial que los comerciantes utilicen esta opción para mantener la continuidad de sus operaciones comerciales.

permite a los comerciantes emitir facturas electrónicas de manera provisional mientras se resuelven las fallas en el sistema. Es crucial que los comerciantes utilicen esta opción para mantener la continuidad de sus operaciones comerciales. Transmitir las facturas generadas una vez solucionado el fallo: una vez que se haya superado la contingencia, la DIAN enfatizó que los comerciantes deberán transmitir a la DIAN las facturas generadas bajo la modalidad de Inconveniente Tecnológico Tipo (04) dentro de las 48 horas siguientes. Este paso es esencial para garantizar la trazabilidad de las transacciones y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

¿Qué pasa si los comerciantes no emiten factura electrónica?