¿Qué pasa si cumple con los requisitos de la Devolución del IVA, pero no es beneficiario?

La Devolución del IVA es un programa del gobierno colombiano diseñado para aliviar la carga del impuesto al valor agregado en los hogares más vulnerables. Sin embargo, puede ocurrir que, a pesar de cumplir con todos los requisitos, no sea seleccionado como beneficiario.

Requisitos para la devolución del IVA

Para ser considerado beneficiario de la Devolución del IVA, debe cumplir con ciertos criterios establecidos por el Departamento de Prosperidad Social(DPS):



Estar clasificado en los niveles de pobreza extrema o pobreza moderada. No estar obligado a declarar renta. Demostrar que realiza compras de bienes y servicios gravados con IVA.

Proceso de selección

El DPS utiliza la información del Sisbén para identificar a los hogares más necesitados. La selección se basa en la clasificación socioeconómica y otros factores de vulnerabilidad.

¿Por qué no soy beneficiario?

Falta de actualización en el Sisbén

Una de las razones más comunes por las que podría no ser beneficiario es que su información en el Sisbén no esté actualizada. Es importante mantener sus datos al día para que el DPS pueda evaluar correctamente su situación socioeconómica.

Cupos limitados

El programa de Devolución del IVA tiene un número limitado de cupos. Aunque cumpla con los requisitos, es posible que no sea seleccionado debido a la alta demanda y la disponibilidad limitada de recursos.

Errores en el proceso de selección

En algunos casos, pueden ocurrir errores administrativos que resulten en la exclusión de beneficiarios elegibles. Si cree que este es su caso, es importante comunicarte con el DPS para aclarar la situación.

¿Qué puede hacer?

Lo primero que debe hacer es verificar que su información en el Sisbén esté actualizada. Puede hacerlo a través de la página oficial del Sisbén o visitando una oficina local.