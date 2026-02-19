Fondo Nacional del Ahorro tiene descuentos en intereses para afiliados que tengan estas edades

Desde su creación, el Fondo Nacional del Ahorro ha estado orientado a facilitar el acceso a vivienda, educación y bienestar económico para millones de ciudadanos que buscan transformar sus expectativas de futuro en realidades tangibles. El FNA se ha posicionado como una alternativa sólida frente a los sistemas tradicionales de crédito, al ofrecer condiciones preferenciales a quienes eligen ahorrar con la entidad y depositan en ella su confianza de largo plazo.

El FNA opera bajo un esquema en el que los afiliados pueden usar sus cesantías o su ahorro voluntario como respaldo para solicitar un crédito. Este modelo permite que los trabajadores accedan a productos financieros orientados a cubrir necesidades como la compra de vivienda nueva o usada, construcción en lote propio, mejoramiento habitacional o inversión en educación formal. Estos créditos tienen requisitos específicos, análisis de capacidad de pago y plazos definidos.



En los últimos años, la entidad ha incorporado ajustes en sus políticas crediticias para ampliar el alcance de sus programas y atender características demográficas diversas. Entre estos ajustes se encuentran mecanismos de diferenciación de tasas de interés basados en la edad del afiliado. Esta medida se aplica dentro del proceso de evaluación del crédito y modifica la tasa nominal según el rango de edad en el que se ubique el solicitante al momento de la aprobación.



Generación FNA: beneficios para afiliados entre 18 y 28 años

El Fondo Nacional del Ahorro explicó cuáles son las características de esta línea de crédito. Cabe aclarar que aplican para crédito hipotecario o leasing habitacional:



La financiación se amplía del 80% al 90%, lo que reduce la cuota inicial al 10% del valor del inmueble.

El crédito puede manejarse con sistema de amortización en UVR, con plazos entre 5 y 30 años, o en pesos, con plazos entre 5 y 20 años.

Las modalidades de vivienda permitidas incluyen Vivienda de Interés Prioritario (VIP), Vivienda de Interés Social (VIS) y No VIS.

El proceso de afiliación, simulación del crédito y preaprobación se realiza mediante herramientas digitales diseñadas para este segmento.

El crédito puede solicitarse de manera individual, conjunta o con un deudor solidario no afiliado, siempre que todos los participantes cumplan con el rango de edad establecido en la política del programa.

Si el solicitante accede a subsidios de vivienda, debe cumplir los requisitos de ingreso definidos para su nivel salarial.

La medida aplica para todas las líneas de crédito disponibles en el Fondo Nacional del Ahorro.

La tasa de interés del crédito se reduce en 50 puntos básicos (0,5%) sobre la tasa vigente.

¿Cómo afiliarme al Fondo Nacional del Ahorro de manera virtual?

Afiliarse virtualmente al Fondo Nacional del Ahorro es un proceso que se realiza desde la página oficial de la entidad, a través de la opción Afiliaciones Digitales, disponible en el portal del FNA. Según la información publicada por el propio Fondo, la afiliación digital permite registrarse sin desplazamientos y usando únicamente un dispositivo móvil o computador con acceso a internet. Para iniciar, la persona ingresa al sitio web, selecciona la opción destinada al registro virtual e introduce su número de documento y correo electrónico.



Una vez dentro de la plataforma, se completa un formulario con los datos solicitados por la entidad, que incluyen información personal y de contacto. Después, el sistema permite escoger entre afiliación por cesantías o por ahorro voluntario contractual, una decisión que define el tipo de vinculación del usuario con el FNA. En esta etapa se diligencia información laboral o se confirma si es necesario realizar un traslado de cesantías desde otro fondo. El proceso concluye con una verificación facial y la carga de la cédula por ambas caras, procedimiento requerido para validar la identidad de la persona antes de finalizar la afiliación.

