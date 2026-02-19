Cédula digital cambia de precio en 2026: Registraduría confirma nuevas tarifas en sus servicios

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que habrá un incremento en las tarifas de sus servicios a partir del próximo 1 de marzo. El aumento corresponde a registros civiles, cédulas de ciudadanía y cualquier otro documento que expida el organismo electoral. Los precios no solo cambiarán en Colombia sino en el exterior y se integra tanto a los servicios presenciales como a los digitales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Cédula digital cambia de precio en 2026

Dentro del conjunto de servicios ajustados, la cédula digital ocupa una posición central. El documento se ha convertido en un instrumento de identificación adoptado progresivamente desde su lanzamiento, y cuenta con una versión física en policarbonato y una versión digital que puede usarse desde dispositivos móviles. Para 2026, el costo del duplicado o rectificación de la cédula de ciudadanía en policarbonato y su versión digital se fija en $76.100, valor que refleja el aumento aplicado al conjunto de trámites de identificación. Cabe aclarar que en 2025 su precio era de $72.450.

La cédula amarilla con hologramas también registra un cambio importante en sus tarifas. La entidad determinó que tanto el duplicado como la rectificación de este documento tendrán un costo de $67.350 durante el año 2026. Esta cédula continúa siendo utilizada por un segmento amplio de la población que aún no realiza la migración a la versión digital o la versión en policarbonato. La cédula digital, por su parte, permanece como un documento que combina funcionalidades presenciales y remotas. Si un ciudadano pierde el documento o requiere una rectificación, debe asumir el costo establecido en la resolución vigente, salvo en los casos de exoneración oficialmente reconocidos.



Tarifas para 2026 en la Registraduría

La Registraduría emitió un listado detallado de tarifas vigentes para los principales trámites de identificación, tanto en Colombia como en el exterior. La información publicada incluye el costo de expedición de copias, rectificaciones y duplicados de documentos, lo que permite a la ciudadanía conocer el valor exacto antes de realizar el trámite. Para los servicios prestados dentro del país, la resolución establece los siguientes valores:



Servicio Trámite en Colombia (COP) Trámite en el exterior (USD) Copia física del registro civil 10.800 10.94 Copia del registro civil en línea 18.750 18.85 Duplicado de cédula de ciudadanía en policarbonato y su versión digital 76.100 76.28 Rectificación de cédula de ciudadanía en policarbonato y su versión digital (incluye componente sexo no binario y trans) 76.100 76.28 Duplicado de cédula de ciudadanía amarilla con hologramas 67.350 67.55 Rectificación de cédula de ciudadanía amarilla con hologramas 67.350 67.55 Duplicado de tarjeta de identidad azul biométrica 66.100 66.24 Rectificación de tarjeta de identidad azul biométrica 66.100 66.24 Expedición física de certificaciones excepcionales de información ciudadana no sujeta a reserva legal 6.000 6.23 Certificaciones digitales (nacionalidad, corrección de sexo, señales particulares, NUIP) 18.250 18.31 Servicio de fotocopiado 100 N/A DVD con estadísticas electorales 372.550 N/A

¿Por qué la cédula digital tiene fecha de vencimiento?

La Registraduría explicó que "la cédula digital tiene una vigencia de diez (10) años. Este periodo obedece a que los mecanismos de seguridad del documento están basados en tecnologías biométricas, las cuales requieren actualización periódica para garantizar su eficacia y evitar que los cambios morfológicos naturales de las personas afecten los procesos de identificación y autenticación".



¿Cuáles son los beneficios de la cédula digital?

En su página web, la Registraduría señala que la cédula de ciudadanía digital, en sus versiones física y digital, cumple funciones orientadas a mejorar los procesos de identificación en distintos entornos. El documento incorpora mecanismos tecnológicos que bloquean intentos de falsificación, adulteración o modificación, lo que fortalece el control sobre la integridad del soporte y la información asociada. El sistema permite realizar identificación y autenticación biométrica en tiempo real. Este proceso sostiene la verificación directa de la identidad y reduce fallas en la validación de datos, lo que asegura que la información presentada corresponda a la persona que realiza el trámite. Esta capacidad disminuye el riesgo de suplantación o uso indebido de datos personales.



La cédula digital facilita la verificación de identidad por parte de autoridades y entidades que requieren confirmar información ciudadana. El documento se ajusta a estándares internacionales de identificación, lo que permite compatibilidad con sistemas modernos de validación y registro.



El soporte digital del documento contribuye a la ejecución de trámites y servicios en espacios físicos y en plataformas en línea. La autenticidad del documento y la confiabilidad del proceso de verificación permiten avanzar en modelos de atención que dependen de la identificación segura. Con esto, la cédula digital se integra a los procesos de transformación digital del Estado, donde se requieren mecanismos que funcionen con rapidez, precisión y continuidad en distintos canales.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL