Resultado del Chontico Noche de hoy, jueves 8 de octubre de 2026 y guía para el cobro de premios

El sorteo del Chontico Noche de este jueves 8 de octubre de 2026 se realiza a las 7:00 p. m. con transmisión por Telepacífico. Los jugadores podrán consultar los números ganadores para verificar los aciertos en sus tiquetes.

El valor de la apuesta para el Chontico Noche parte desde un monto de 500 pesos por tiquete. La cifra de dinero para las jugadas alcanza un límite de 10.000 pesos, según la selección de la persona. La estructura del juego ofrece alternativas según la cantidad de números en el formulario. Las opciones abarcan la modalidad de cuatro cifras, el combinado de cuatro cifras, la modalidad de tres cifras, la modalidad de dos cifras con el nombre de pata y la modalidad de una cifra con la denominación de uña.

Publicidad

Resultados Chontico Noche del jueves 8 de octubre de 2026

El resultado del sorteo de este jueves 8 de octubre quedará pendiente hasta que se realice la extracción y se verifiquen las cifras ganadoras.



Número ganador: pendiente.

pendiente. Quinta balota: pendiente.

Resultado anterior disponible: el martes 6 de octubre de 2026, el número ganador fue 1595 y la quinta balota fue 4. Esta combinación corresponde a ese sorteo anterior, no al de hoy.



Reglas de juego y la incorporación de la balota número cinco en el sorteo

La dinámica del Chontico Noche incluyó en el año 2025 la incorporación de la balota número cinco en la extracción. La medida consiste en un número adicional que acompaña la combinación de las cuatro cifras de la jugada. La coincidencia de la quinta balota con la selección del tiquete permite acceder a premios según las condiciones del juego.

Publicidad

En la modalidad de cuatro cifras en orden de extracción, el acierto requiere la coincidencia de los cuatro números en la secuencia. En el combinado de cuatro cifras, la persona obtiene premio con la aparición de los números sin importar el orden. La modalidad de tres cifras exige la coincidencia de los tres números finales. La modalidad de pata concentra el acierto en los dos números finales, mientras que la modalidad de uña otorga el pago con el número de la posición final.

Procedimiento para la reclamación de dinero en los puntos de atención

Para efectuar el cobro, la persona con el boleto ganador debe acudir a una oficina de atención con los documentos exigidos por la empresa. El requisito comprende la entrega del tiquete sin tachaduras ni enmendaduras, el documento de identidad y la fotocopia de la cédula.

Publicidad

Según la información de la plantilla, los cobros por debajo de 48 UVT exigen la presentación de los documentos de identificación. Entre 48 y 181 UVT se requiere diligenciar el formulario SIPLAFT en la oficina de venta. Para las ganancias por encima de 182 UVT, se solicita una certificación de cuenta bancaria para la transferencia de los fondos.

Este artículo fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.