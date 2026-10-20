Resultado del Super Astro Sol del 20 de octubre de 2026: consulte el número y el signo ganador

El sorteo número 5559 del juego de suerte y azar Super Astro Sol, celebrado este martes 20 de octubre de 2026, dejó a miles de apostadores en Colombia atentos a las transmisiones y boletines oficiales para comprobar sus tiquetes. Este reconocido juego, supervisado por Coljuegos para certificar la transparencia de cada una de sus jugadas, volvió a distribuir millonarios premios en todo el territorio nacional.

Resultados oficiales del sorteo de este 20 de octubre

A continuación se detalla la combinación ganadora arrojada por la balotera oficial en la jornada de la tarde de este 20 de octubre:



Número ganador: 2209

Signo zodiacal: Acuario

Tres últimas cifras: 209

Dos últimas cifras: 09

Para validar su comprobante, verifique la cifra impresa frente a la red autorizada de concesionarios de chance en su departamento o en el portal oficial de Super Astro).

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Plan de premios y modalidades de acierto

Super Astro Sol destaca por ofrecer un esquema flexible de premiación que varía según la cantidad de cifras acertadas y la coincidencia con el signo zodiacal seleccionado por el jugador:



Cuatro cifras más signo zodiacal: Otorga el premio mayor de la jornada, pagando 42.000 veces el valor apostado por el usuario.

Tres cifras más signo zodiacal: Otorga un estímulo equivalente a 1.000 veces la suma apostada.

Dos cifras más signo zodiacal: Paga 100 veces el monto jugado.

Esta estructura permite que un número elevado de participantes obtenga reembolsos y ganancias intermedias en cada sorteo diario.



Requisitos y procedimiento para el cobro de premios

Si su tiquete resultó ganador en esta fecha, deberá acercarse a un punto de venta autorizado (como Paga Todo, Gana, SuRed o jerárquicos regionales) cumpliendo los siguientes requisitos legales:



Presentar el tiquete original impreso en perfecto estado de conservación, sin tachaduras, enmiendas ni rasgaduras.



impreso en perfecto estado de conservación, sin tachaduras, enmiendas ni rasgaduras. Presentar la cédula de ciudadanía original junto con una copia legible por ambas caras.



junto con una copia legible por ambas caras. Para montos superiores a las Unidades de Valor Tributario (UVT) estipuladas por la ley, se aplicará la retención en la fuente por concepto de ganancias ocasionales.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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