Números ganadores de Dorado Mañana hoy, martes 20 de octubre: resultado y quinta balota

Quienes participan en el chance Dorado Mañana están a la espera del resultado de este martes 20 de octubre de 2026. El sorteo se realiza habitualmente en horas de la mañana y permite a los jugadores comprobar si las cifras elegidas coinciden con la combinación ganadora.

Por ahora, el último resultado disponible corresponde al lunes 19 de octubre, cuando salió el número 4068, acompañado de la quinta cifra 6. La nueva combinación se podrá consultar una vez concluya el sorteo y se publiquen los datos correspondientes a la jornada.



¿Cómo funciona el chance Dorado Mañana?

Dorado Mañana es una de las modalidades de chance de la marca El Dorado. El juego permite seleccionar una combinación de cuatro cifras y participar de acuerdo con la modalidad y el valor de la apuesta registrada.

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El sorteo se realiza de lunes a sábado, generalmente a las 11:00 a. m., y se transmite por Canal Uno. No hay jornada habitual los domingos.



Además de la modalidad directa de cuatro cifras, el plan de premios contempla opciones para quienes juegan combinaciones de tres, dos o una cifra. El valor que puede recibir un apostador depende de la modalidad seleccionada, el monto jugado y las condiciones vigentes.



¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

Según la tabla de premios incluida en la información de referencia, los multiplicadores son los siguientes:



Cuatro cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinadas: 208 veces el valor apostado.

Tres cifras directas: 400 veces el valor apostado.

Tres cifras combinadas: 83 veces el valor apostado.

Dos cifras o pata: 50 veces el valor apostado.

Una cifra o uña: cinco veces el valor apostado.

Los multiplicadores deben confirmarse con el operador autorizado y el plan de premios vigente antes de calcular cuánto corresponde a una apuesta específica.

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Resultado de Dorado Mañana del 20 de octubre

Estos son los datos para consultar el sorteo de este martes:



Número ganador: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras:

Quinta cifra: pendiente de publicación.

¿Dónde consultar los resultados y reclamar un premio?

Una vez publicado el resultado de este martes, los jugadores pueden comparar las cifras con el comprobante entregado al momento de realizar la apuesta. Para cualquier reclamación, se recomienda conservar el tiquete en buen estado y consultar con un punto autorizado de Paga Todo los documentos y requisitos aplicables según el monto del premio.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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