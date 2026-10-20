Trabajo sí hay en Colombia: D1 abrió convocatoria laboral con sueldos de hasta $3 millones

Si estás buscando empleo en Colombia hay buenas noticias para el bolsillo y la estabilidad laboral. Tiendas D1 mantiene abierta una convocatoria laboral a través de la plataforma de talento Magneto.

La oferta comprende una amplia gama de perfiles operativos, administrativos y logísticos distribuidos en múltiples municipios del territorio nacional. Desde roles de entrada para aspirantes sin experiencia previa hasta posiciones profesionales especializadas en tecnología, la iniciativa abarca distintas modalidades de contratación y rangos salariales competitivos.



¿Cuáles son los cargos disponibles en Tiendas D1

La oferta laboral se encuentra publicada a través del portal de empleo Magneto. Entre los puestos con mayor disponibilidad y requerimiento en diferentes zonas destacan los siguientes roles:



Asistente de Ventas (Con o sin experiencia)

Auxiliar Logístico y de Bodega / Inventarios

Conductores de Carga (Licencia C2 y C3)

Analista de IT Regional

Sueldos atractivos y modalidades de contratación

Uno de los aspectos más consultados por los aspirantes son las condiciones económicas y el tipo de contrato que ofrece la compañía. De acuerdo con los datos oficiales registrados en la plataforma de empleo, las ofertas vigentes detallan asignaciones salariales ajustadas al nivel de responsabilidad y al cargo ofertado.

Publicidad

Algunas vacantes ofrecen salarios que van desde $1.750.905, equivalente a un salario mínimo, hasta $3.300.000, dependiendo del cargo. En cuanto al tipo de contrato, Tiendas D1 maneja diferentes esquemas de vinculación.



Muchas de las vacantes para asistentes de ventas y analistas de tecnología ofrecen contrato a término indefinido. Por su parte, los roles logísticos y de transporte suelen ofertarse bajo la modalidad de por obra o labor.



De esa manera, las ofertas laborales disponibles están en varias partes de Colombia como La Virginia, Armenia, Tabio, Segovia, Remedios, Anorí, Tenjo, Zipaquirá, Briceño, Tunja, Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Yopal, Barranquilla, Soledad, entre muchas otras.



¿Cómo postularse paso a paso a la convocatoria?

Para aplicar a las vacantes de Tiendas D1 se realiza de forma directa y virtual a través de la plataforma autorizada Magneto ( ingrese aquí ).

Los pasos para aplicar son los siguientes:



Ingresar a la sección oficial de Tiendas D1 en la plataforma Magneto.

Utilizar los filtros de búsqueda según el sector laboral, la ciudad de residencia, la experiencia requerida o el tipo de contrato.

Consultar los detalles de la vacante de interés para revisar funciones, sueldo ofertado y modalidad de contratación.

Crear una cuenta de usuario o iniciar sesión para adjuntar la hoja de vida actualizada.

Enviar la candidatura directamente a la oferta seleccionada sin costo alguno.

El plazo para postularse aún no está especificado para todas las vacantes, por lo que se recomienda consultar cada oferta para verificar la fecha límite de inscripción.

Publicidad

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO