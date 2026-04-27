El trabajo en Alemania por el que podría ganar más de $16 millones: cómo postularse

La Agencia Pública de Empleo del Sena anunció una nueva oportunidad laboral internacional dirigida a enfermeros colombianos que cumplan con los requisitos establecidos por una empresa alemana avalada por las autoridades migratorias de ese país. La convocatoria busca cubrir un total de 100 vacantes en el área de enfermería, específicamente para labores asistenciales en unidades de cuidados intensivos.

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El proceso se gestiona exclusivamente a través de la plataforma oficial del Sena, donde los aspirantes deben registrar o actualizar su hoja de vida y postularse directamente a la vacante disponible. Uno de los aspectos clave de esta convocatoria es que el número de cupos es limitado. Una vez se alcance la cantidad de postulaciones requeridas por el empleador, la oferta dejará de estar disponible, incluso si no se ha cumplido la fecha de cierre prevista, la cual es para el 28 de mayo.

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Los requisitos para aplicar a convocatoria del Sena

Para participar en el proceso, los candidatos deben cumplir con el 100% de los requisitos establecidos. Entre las condiciones principales se encuentran:



Título profesional en enfermería, junto con diploma y tarjeta profesional.

junto con diploma y tarjeta profesional. Experiencia mínima de 18 meses en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Dominio del idioma español.

Disposición para aprender alemán hasta alcanzar el nivel B2.

Además, es necesario contar con pasaporte vigente o haber iniciado el trámite para obtenerlo.



Salario de aproximadamente $16 millones

Los seleccionados serán contratados bajo modalidad indefinida, una vez completen el proceso de homologación de su título en Alemania. Durante la etapa previa a la homologación, el salario ofrecido es de 3.078 euros mensuales brutos, aproximadamente $13.852.035. Posteriormente, este monto aumenta a 3.375 euros, que equivale a $15.190.245, con posibilidad de llegar a 3.568 euros, poco más de $16.056.000, en áreas como cuidados intensivos.



También se incluye un subsidio adicional de enfermería y acceso a las prestaciones sociales del sistema alemán, como salud, pensión y vacaciones remuneradas de 30 días al año. La jornada laboral será de 40 horas semanales. Las vacantes están ubicadas en la ciudad de Göttingen, en el estado federado de Baja Sajonia.



El proceso de selección puede desarrollarse de manera presencial o virtual, dependiendo de las condiciones definidas por la empresa. En caso de ser presencial, los aspirantes deberán asumir los costos de desplazamiento dentro de Colombia. Si es virtual, se realizará una verificación de perfil seguida de una entrevista en línea.

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Es importante tener en cuenta que las postulaciones únicamente se reciben a través de la plataforma del Sena. No se tendrán en cuenta aplicaciones enviadas por otros medios como redes sociales, páginas externas o correos electrónicos.



Beneficios adicionales de la convocatoria con el Sena

Además del contrato laboral, la convocatoria incluye una serie de apoyos orientados a facilitar la adaptación de los profesionales al entorno laboral y cultural en Alemania. Entre estos beneficios se destacan:



Curso de alemán financiado hasta nivel B2.

Apoyo económico durante el aprendizaje del idioma.

Pago de trámites administrativos.

Exámenes oficiales de alemán incluidos.

Gestión de visa de trabajo.

Tiquete aéreo hacia Alemania.

Acompañamiento durante el proceso migratorio.

También se ofrecen programas de integración cultural, formación continua y acceso a especializaciones dentro del hospital, especialmente en áreas como cuidados intensivos, pediatría y psiquiatría. La convocatoria estará abierta hasta el 28 de mayo de 2026 o hasta que se complete el número de candidatos requeridos. Por esta razón, el Sena recomienda a los interesados realizar el proceso de registro y postulación lo antes posible.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co