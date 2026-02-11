Resultados Baloto y Revancha hoy, miércoles 11 de febrero de 2026: números ganadores

El sorteo de Baloto y Revancha se desarrolla en la noche de hoy, miércoles 11 de febrero de 2026, concentrando la expectativa de miles de jugadores en todo el país. Este juego de azar continúa posicionándose como uno de los más populares en Colombia gracias a sus altos acumulados y a la posibilidad de participar en dos modalidades con una sola apuesta.



Bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión, el operador oficial realiza la extracción de las balotas en un evento transmitido EN VIVO entre las 11:00 y las 11:15 p.m. a través de Canal 1 y de las plataformas digitales oficiales, como YouTube y Facebook Live. Esta transmisión garantiza transparencia y permite a los apostadores conocer los resultados en tiempo real.



Resultados EN VIVO de Baloto y Revancha hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

Una vez concluye el sorteo oficial, se confirman las combinaciones ganadoras correspondientes tanto al Baloto tradicional como a la modalidad Revancha. Los resultados de esta noche son los siguientes:

Baloto:



Números: 30 - 36 - 14 - 24 - 09

30 - 36 - 14 - 24 - 09 Superbalota: 06

Revancha:



Números : 33 - 38 - 13 - 26 - 34

: 33 - 38 - 13 - 26 - 34 Superbalota: 05

Los resultados oficiales se publican únicamente a través de los canales autorizados del operador y son los únicos válidos para efectos de verificación y reclamación de premios.



¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

Para participar, el jugador debe seleccionar cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. Con esta misma combinación puede ingresar tanto al sorteo principal de Baloto como a la Revancha, siempre que haya pagado el valor correspondiente.

El costo de la apuesta es:



Baloto: $6.000

$6.000 Baloto con Revancha: $9.000

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados como SuperGIROS, SuRed, con loteros avalados o a través del sitio web oficial del juego.



Baloto opera bajo un sistema paramutual, lo que significa que el monto del premio depende del total de las ventas registradas en cada sorteo. Si no se presenta un ganador del premio mayor, el acumulado continúa creciendo para la siguiente jornada, incrementando la expectativa entre los jugadores.



Reclamación de premios

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete en buen estado y verificar los resultados únicamente en medios oficiales. Los premios que superan las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa tributaria vigente en Colombia.



Con el sorteo de esta noche, Baloto y Revancha mantienen viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que la suerte les sonría y que una combinación de seis números cambie su vida para siempre.

