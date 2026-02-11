Resultados de la Lotería del Meta hoy, miércoles 11 de febrero de 2026: números ganadores

La Lotería del Meta realiza hoy, miércoles 11 de febrero de 2026, un nuevo sorteo oficial que mantiene la expectativa entre miles de apostadores que siguen atentos la transmisión para conocer la combinación ganadora. Este tradicional juego de azar, reconocido como “la llanerita de los colombianos”, continúa consolidándose como uno de los más representativos del país por su premio mayor y su aporte social en la región.



En la noche de hoy, a partir de las 10:30 p.m., el sorteo se desarrolla bajo supervisión oficial y con transmisión EN VIVO a través del Canal Trece y las plataformas digitales autorizadas. Los jugadores permanecen conectados para verificar en tiempo real los resultados y confirmar si su billete resulta favorecido.



Resultados EN VIVO de la Lotería del Meta hoy, miércoles 11 de febrero de 2026

Una vez finaliza la transmisión oficial, la entidad publica los números ganadores correspondientes al sorteo de esta noche. Los resultados son:



Número ganador: Por definir

Por definir Serie: Por definir

Se recomienda a los participantes revisar cuidadosamente su billete físico o comprobante digital únicamente en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



¿Cómo funciona la Lotería del Meta?

La Lotería del Meta opera mediante un billete compuesto por una combinación de cuatro cifras y una serie específica. Los jugadores pueden adquirir el billete completo o por fracciones, lo que permite participar con una inversión menor y recibir un premio proporcional en caso de acertar.

La comercialización se realiza en puntos autorizados a nivel nacional y en plataformas digitales habilitadas, garantizando seguridad y respaldo institucional.



Plan de premios de la Lotería del Meta

Para el sorteo de hoy, la Lotería del Meta ofrece un premio mayor de $1.800 millones, además de un amplio esquema de premios secos y aproximaciones. Entre los montos destacados se encuentran:



$300 millones

$200 millones

$100 millones

$50 millones

$20 millones

$10 millones

También se contemplan premios por aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar incluso sin acertar la combinación completa del premio mayor.



¿Cómo reclamar los premios?

Los premios de menor valor pueden cobrarse en puntos autorizados en todo el país. En el caso de premios mayores, el ganador debe presentarse directamente ante la Lotería del Meta con el billete original en buen estado y su documento de identidad.

Los pagos están sujetos a las retenciones legales vigentes y deben reclamarse dentro del plazo establecido por la normativa, que generalmente es de 30 a 60 días calendario.



La Lotería del Meta recuerda a los jugadores conservar su billete en un lugar seguro y verificar siempre la información en canales oficiales. Además de entregar premios millonarios, este sorteo aporta recursos importantes para programas de salud y desarrollo social en el departamento del Meta.



