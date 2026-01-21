Resultados Baloto y Revancha hoy, miércoles 21 de enero de 2026: números ganadores

El sorteo de Baloto y Revancha se realiza en la noche de este miércoles 21 de enero de 2026, entre las 11:00 y las 11:15 p. m., y es transmitido a través de los canales oficiales de YouTube, Facebook Live y Canal 1. Durante la emisión, los apostadores pueden conocer en tiempo real los resultados tanto del sorteo principal como del juego adicional.



El Baloto se mantiene como uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia, gracias a la magnitud de sus premios y a la frecuencia de sus sorteos, que se realizan tres veces por semana.



Resultados completos Baloto y Revancha, miércoles 21 de enero de 2026

Baloto

Los números ganadores del sorteo principal de esta noche son:



Números ganadores: por definir

Superbalota: por definir

El acumulado del Baloto para este sorteo se encuentra entre los más atractivos del calendario de juegos de azar. En caso de que no se registre un ganador con la combinación completa, el premio continuará acumulándose para el próximo sorteo.



Revancha

El sorteo de Revancha, que utiliza la misma combinación seleccionada por el jugador, define un acumulado independiente:

Números ganadores: por definir

Superbalota: por definir

Al igual que en el Baloto, si no se presenta un ganador con todos los aciertos, el acumulado de Revancha se incrementará para la siguiente jornada.



¿Cómo funcionan los premios de Baloto y Revancha?

El sistema de premios de Baloto y Revancha es paramutual, lo que significa que los montos se determinan según el total de ventas de tiquetes en cada sorteo. Del recaudo total, el 50 % se destina a la bolsa de premios, y de este porcentaje, el 36,744 % corresponde al premio mayor. El valor restante se distribuye entre las demás categorías de aciertos.

Los premios están sujetos a impuestos. En Colombia, aquellos que superan las 48 UVT tienen una retención del 20 %, un aspecto que los ganadores deben tener en cuenta al momento de recibir su premio.



¿Cuánto cuesta jugar Baloto y Revancha?

Apuesta simple Baloto: $5.700

$5.700 Baloto y Revancha: $7.800

Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados como SuperGIROS, SuRed, tiendas seleccionadas, o a través del sitio web oficial de Baloto.



¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Para participar, el jugador debe seleccionar:



Cinco números entre el 1 y el 43.

Una superbalota entre el 1 y el 16.

Esta selección constituye una apuesta simple, también existe la opción de marcar más números, lo que incrementa las probabilidades de ganar, aunque eleva el valor del tiquete.



La modalidad Revancha permite participar automáticamente en un segundo sorteo con los mismos números, pero con un acumulado independiente. Los sorteos de Baloto y Revancha se realizan los lunes, miércoles y sábados, y los resultados oficiales se publican en los canales autorizados.



Con el sorteo de este miércoles 21 de enero de 2026, Baloto y Revancha continúan despertando expectativa entre miles de colombianos que confían en que la suerte pueda cambiarles la vida en cuestión de segundos.

