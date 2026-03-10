El empleo con el que puede ganar casi $11 millones de salario en España: los requisitos

La Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció la apertura de una convocatoria internacional dirigida a trabajadores colombianos con formación y experiencia en el área de redes eléctricas. La oferta contempla 200 puestos de trabajo para desempeñarse como instaladores de redes de energía eléctrica en España. Interesados deben tener en cuenta que la convocatoria estará abierta hasta el 19 de abril de 2026, o hasta que se alcancen el número de postulaciones requeridas por la empresa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La convocatoria hace parte de un proceso de intermediación laboral entre el Sena y un grupo empresarial español que cuenta con la acreditación de las autoridades migratorias de ese país. Según la información divulgada, los candidatos seleccionados prestarán sus servicios en diferentes ciudades del territorio español, puntualmente en Murcia, Palma, Alicante, Albacete e Ibiza. Los trabajadores que resulten seleccionados deberán trasladarse a estas zonas para cumplir con las funciones asignadas en proyectos relacionados con redes eléctricas de distribución.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Los requisitos para emplearse en España y ganar casi $11 millones

De acuerdo con la información oficial, las personas interesadas en participar deben cumplir completamente con los requisitos establecidos por el empleador y postularse a través de la plataforma digital de la Agencia Pública de Empleo del Sena. Entre los requisitos académicos se solicita:



Tecnólogo en electricidad, electricidad industrial o electricidad industrial y de potencia.

Especialización en distribución de energía eléctrica y redes de alta, media y baja tensión.

Ingenieros eléctricos con experiencia en sistemas de potencia y distribución.

Al menos 36 meses (3 años) comprobables en el sector de distribución eléctrica.

Experiencia específica en maniobras de red y líneas de potencia.

En cuanto a las condiciones laborales, la empresa ofrece un contrato de carácter indefinido. Esto significa que no se establece una fecha de finalización previa, aunque la continuidad del empleo también depende de la vigencia del permiso de residencia y trabajo del trabajador extranjero en España. La jornada laboral será de tiempo completo con un máximo de 40 horas semanales, conforme a la legislación laboral española.



El salario base anunciado es de 1.833 euros brutos mensuales, que son aproximadamente $8.026.810 COP. No obstante, según la experiencia del trabajador, el perfil profesional y la ubicación del proyecto, el ingreso podría alcanzar los 2.500 euros brutos mensuales, que en pesos colombianos son $10.945.650 COP. El horario habitual será de lunes a viernes, con jornadas diarias de hasta ocho horas; en caso de requerirse tiempo adicional de trabajo, las horas extra serán remuneradas según las normas vigentes.



¿Qué funciones requiere el cargo en España?

Los candidatos seleccionados deberán ejecutar diversas actividades relacionadas con el montaje, mantenimiento y operación de redes eléctricas. Entre las funciones principales se incluyen:



Instalar, montar y mantener redes eléctricas de baja y media tensión.

Construir redes de distribución eléctrica y de telecomunicaciones.

Montar cuadros eléctricos, tender cableado e instalar apoyos y elementos de protección.

Localizar y reparar averías en instalaciones y equipos eléctricos.

Aplicar protocolos de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en trabajos de altura y riesgo eléctrico.

Montar estructuras y componentes para redes de transmisión de energía.

Realizar trabajos de mantenimiento en redes eléctricas.

Cambiar aislamiento rígido utilizando métodos de contacto.

Analizar circuitos eléctricos según los procedimientos establecidos.

Transformar aislamiento de suspensión a aislamiento de amarre.

Colocar y retirar protectores y pantallas aislantes mediante métodos de contacto.

Colocar piedras sobre enrejado de depósitos de aceite usando métodos a distancia.

Abrir y cerrar puentes a distancia y por contacto.

Desplazar conductores.

Montar y reparar seccionadores a contacto.

Instalar y retirar PAT (contacto y distancia).

Ejecutar trabajos en tensión mediante métodos a distancia, a potencial o en contacto.

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de líneas aéreas y subterráneas.

Sustituir aisladores, herrajes y elementos de maniobra bajo tensión.

Supervisar condiciones climáticas y del entorno antes de maniobras críticas.

El perfil también exige conocimiento en normas de seguridad para trabajos eléctricos, especialmente en redes de alta tensión y en labores desarrolladas en altura. Asimismo, se espera que los trabajadores puedan coordinar actividades con cuadrillas de montaje y realizar reportes técnicos relacionados con las condiciones de la red o el avance de los trabajos. Otro aspecto valorado es la capacidad de adaptación a diferentes entornos de trabajo, pues las labores pueden desarrollarse tanto en zonas urbanas como rurales, incluyendo áreas de difícil acceso o lugares con condiciones climáticas variables.



Los trabajadores también tendrán derecho a vacaciones remuneradas y, dependiendo del convenio aplicable, al pago de dos primas extraordinarias durante el año, que normalmente se entregan en temporada de verano y en diciembre. Además, la empresa cubrirá el alojamiento durante el primer mes de estadía en el país. La postulación debe realizarse únicamente a través de la aplicación web de intermediación laboral Sena. Otros medios, incluyendo portales de empleo externos, páginas web de la empresa o redes sociales, no serán considerados por la entidad.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co