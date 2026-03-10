En vivo
Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 10 de marzo de 2026: números ganadores

Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 10 de marzo de 2026: números ganadores

Recuerde que el chance también incluye la cifra conocida como la quinta, una balota adicional que se incorpora al resultado según la modalidad de apuesta seleccionada.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 10 de mar, 2026
Sinuano Día 10 de marzo de 2026: resultados, números ganadores
Sinuano Día 11 de febrero de 2026: resultados, números ganadores -
ArchivoGetty Images

La transmisión oficial del sorteo El Sinuano Día hoy martes, 10 de marzo de 2026, se realiza en vivo a través de los canales autorizados en YouTube. Allí se muestran todas las etapas del proceso, lo que permite seguir el desarrollo del sorteo en tiempo real. Este se lleva a cabo todos los días del año, incluidos los festivos, y mantiene un horario fijo. No olvide que este sorte inicia siempre a las 2:30 de la tarde.

Cuando termina la transmisión del sorteo, se publica el resultado correspondiente a la jornada. Este proceso permite que todas las personas participantes consulten de inmediato el número seleccionado. Para registrar el número ganador, se debe anotar la combinación exactamente como aparece en pantalla. No se modifica ningún dígito, porque cada cifra hace parte del resultado oficial. En los casos en que el sorteo incluya una quinta cifra, esta también debe registrarse tal como se muestra. Conservar la secuencia completa y en el orden correcto facilita la verificación del resultado en caso de acierto y asegura que coincida con el registro oficial del sorteo.

Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 10 de marzo de 2026

  • Número ganador de cuatro cifras:
  • Quinta cifra:

El sorteo El Sinuano Día se desarrolla mediante baloteras y sigue un procedimiento establecido para cada jornada. En el lugar participan un notario y delegados autorizados, responsables de supervisar y certificar cada fase del procedimiento. La transmisión se realiza en vivo por los canales oficiales, lo que permite observar el desarrollo completo del sorteo: el inicio del acto, la manipulación de las baloteras, la extracción del número y la verificación final.

¿Cómo jugar El Sinuano Día?

El Sinuano Día se juega bajo un esquema definido y sus resultados se publican por los canales oficiales. El sorteo se rige por las normas del ente que regula el juego en el país y consiste en acertar cuatro cifras en el mismo orden en el que son extraídas. Existen modalidades que permiten apostar por combinaciones de tres o dos cifras, con premios asociados a cada opción. El juego incluye también la cifra conocida como la quinta, una balota adicional que se incorpora al resultado según la modalidad de apuesta seleccionada.

Últimos resultados de El Sinuano

SorteoFechaResultado
Sinuano Día09 marzo 20264587
Sinuano Noche09 marzo 20269461
Sinuano Día08 marzo 20268010
Sinuano Noche08 marzo 20267145
Sinuano Día07 marzo 20260727
Sinuano Noche07 marzo 20268386
Sinuano Día06 marzo 20262852
Sinuano Noche06 marzo 20263171
Sinuano Día05 marzo 20261942
Sinuano Noche05 marzo 20264823
Sinuano Día04 marzo 20265661
Sinuano Noche04 marzo 20268948
Sinuano Día03 marzo 20269401
Sinuano Noche03 marzo 20266512
Sinuano Día02 marzo 20262305
Sinuano Noche02 marzo 20268784
Sinuano Día01 marzo 20264237
Sinuano Noche01 marzo 20265816
Sinuano Día28 febrero 20267931
Sinuano Noche28 febrero 20269188
Sinuano Día27 febrero 20260938
Sinuano Noche27 febrero 20266390
Sinuano Día26 febrero 20269667
Sinuano Noche26 febrero 20264396

Modalidades del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:

  • 4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.
  • 4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.
  • 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
  • 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
  • Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

