Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 10 de marzo de 2026: números ganadores

La transmisión oficial del sorteo El Sinuano Día hoy martes, 10 de marzo de 2026, se realiza en vivo a través de los canales autorizados en YouTube. Allí se muestran todas las etapas del proceso, lo que permite seguir el desarrollo del sorteo en tiempo real. Este se lleva a cabo todos los días del año, incluidos los festivos, y mantiene un horario fijo. No olvide que este sorte inicia siempre a las 2:30 de la tarde.

Cuando termina la transmisión del sorteo, se publica el resultado correspondiente a la jornada. Este proceso permite que todas las personas participantes consulten de inmediato el número seleccionado. Para registrar el número ganador, se debe anotar la combinación exactamente como aparece en pantalla. No se modifica ningún dígito, porque cada cifra hace parte del resultado oficial. En los casos en que el sorteo incluya una quinta cifra, esta también debe registrarse tal como se muestra. Conservar la secuencia completa y en el orden correcto facilita la verificación del resultado en caso de acierto y asegura que coincida con el registro oficial del sorteo.



Resultados Sinuano Día último sorteo del martes 10 de marzo de 2026

Número ganador de cuatro cifras :

: Quinta cifra:

El sorteo El Sinuano Día se desarrolla mediante baloteras y sigue un procedimiento establecido para cada jornada. En el lugar participan un notario y delegados autorizados, responsables de supervisar y certificar cada fase del procedimiento. La transmisión se realiza en vivo por los canales oficiales, lo que permite observar el desarrollo completo del sorteo: el inicio del acto, la manipulación de las baloteras, la extracción del número y la verificación final.



¿Cómo jugar El Sinuano Día?

El Sinuano Día se juega bajo un esquema definido y sus resultados se publican por los canales oficiales. El sorteo se rige por las normas del ente que regula el juego en el país y consiste en acertar cuatro cifras en el mismo orden en el que son extraídas. Existen modalidades que permiten apostar por combinaciones de tres o dos cifras, con premios asociados a cada opción. El juego incluye también la cifra conocida como la quinta, una balota adicional que se incorpora al resultado según la modalidad de apuesta seleccionada.



Últimos resultados de El Sinuano

Sorteo Fecha Resultado Sinuano Día 09 marzo 2026 4587 Sinuano Noche 09 marzo 2026 9461 Sinuano Día 08 marzo 2026 8010 Sinuano Noche 08 marzo 2026 7145 Sinuano Día 07 marzo 2026 0727 Sinuano Noche 07 marzo 2026 8386 Sinuano Día 06 marzo 2026 2852 Sinuano Noche 06 marzo 2026 3171 Sinuano Día 05 marzo 2026 1942 Sinuano Noche 05 marzo 2026 4823 Sinuano Día 04 marzo 2026 5661 Sinuano Noche 04 marzo 2026 8948 Sinuano Día 03 marzo 2026 9401 Sinuano Noche 03 marzo 2026 6512 Sinuano Día 02 marzo 2026 2305 Sinuano Noche 02 marzo 2026 8784 Sinuano Día 01 marzo 2026 4237 Sinuano Noche 01 marzo 2026 5816 Sinuano Día 28 febrero 2026 7931 Sinuano Noche 28 febrero 2026 9188 Sinuano Día 27 febrero 2026 0938 Sinuano Noche 27 febrero 2026 6390 Sinuano Día 26 febrero 2026 9667 Sinuano Noche 26 febrero 2026 4396

Modalidades del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:



4 cifras directo (superpleno): se gana si se aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales si se acierta la quinta cifra.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL