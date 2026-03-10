En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Chontico Día último sorteo hoy, martes 10 de marzo de 2026: números ganadores

Resultados Chontico Día último sorteo hoy, martes 10 de marzo de 2026: números ganadores

Si su boleto presenta tachones o enmendaduras, no podrá reclamar su premio en caso de salir ganador. Consulte EN VIVO los resultados completos del sorteo 8364.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 10 de mar, 2026
Chontico Día 10 de marzo de 2026: cuáles son los números ganadores
Chontico Día 10 de marzo de 2026: cuáles son los números ganadores -
Chontico - Getty Images

El sorteo 8364 del Chontico Día está programado para el 10 de marzo de 2026. La transmisión comenzará a la 1:00 p. m. por los canales oficiales en YouTube, donde se mostrará todo el proceso del sorteo. Al cierre de la emisión, la Lotería del Valle publicará el número ganador en sus plataformas digitales. Quienes participen deben mantener el boleto en buen estado y sin cambios, ya que es el documento que permite hacer cualquier reclamación en caso de acierto.

Resultados Chontico Día último sorteo martes 10 de marzo de 2026

Número ganador: 4447
Quinta cifra: 2

Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:

  • Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.
  • Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.
  • Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Últimos sorteos del Chontico Millonario

ChanceSorteoFechaResultado
Chontico Noche648708 de Marzo del 20268476
Chontico Noche648607 de Marzo del 20269256
Chontico Día836207 de Marzo del 20263729
Chontico Noche648506 de Marzo del 20264831
Chontico Día836106 de Marzo del 20263281
Super Chontico Noche648405 de Marzo del 20263731
Chontico Noche648305 de Marzo del 20268052
Chontico Día836005 de Marzo del 20267872
Chontico Noche648204 de Marzo del 20268097
Chontico Día835904 de Marzo del 20268760
Chontico Noche648103 de Marzo del 20265933
Chontico Día835803 de Marzo del 20267293
Chontico Noche648002 de Marzo del 20264635
Chontico Día835702 de Marzo del 20262514
Chontico Noche647901 de Marzo del 20265658
Chontico Día835601 de Marzo del 20269426
Chontico Noche647828 de Febrero del 20269375
Chontico Día835528 de Febrero del 20261612
Chontico Noche647727 de Febrero del 20260806
Chontico Día835427 de Febrero del 20261131
Super Chontico Noche647626 de Febrero del 20268347
Chontico Noche647526 de Febrero del 20260480
Chontico Día835326 de Febrero del 20267566
Chontico Noche647425 de Febrero del 20264748
Chontico Día835225 de Febrero del 20262965
Chontico Noche647324 de Febrero del 20269842
Chontico Día835124 de Febrero del 20260133
Chontico Noche647223 de Febrero del 20261271
Chontico Día835023 de Febrero del 20265243
Chontico Noche647122 de Febrero del 20261674
Chontico Día834922 de Febrero del 20264025
Chontico Noche647021 de Febrero del 20261163
Chontico Día834821 de Febrero del 20266131

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

El proceso inicia con la elección de un número de cuatro cifras y la definición del monto que se desea apostar. Después se compra el tiquete en un punto autorizado, ya sea una tienda, papelería, droguería, supermercado o a través de plataformas habilitadas, entre ellas Paga Todo para quienes se encuentran en Bogotá, Soacha o Cundinamarca. Durante la compra, el sistema permite ingresar directamente el número escogido o seleccionar una opción generada al azar. El valor mínimo permitido para participar es de $500.

Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:

  • Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.
  • Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.

¿Cómo se reclama el premio?

El cobro del premio depende directamente del valor obtenido en el sorteo. Los premios se manejan en dos rangos. El primero corresponde a valores inferiores a 100.000 pesos. En estos casos, el pago se puede recibir en el mismo punto donde se compró el tiquete. Para hacerlo, se debe presentar el tiquete original en buen estado, ya que es el único soporte que confirma el derecho al premio.

El segundo rango aplica cuando el valor ganado es igual o superior a 100.000 pesos. En esta situación, el cobro debe realizarse en puntos autorizados, como las oficinas de Paga Todo. La persona que reclama debe ser mayor de edad, escribir sus datos en el reverso del tiquete y entregar una fotocopia de la cédula. En premios más altos pueden solicitar documentos adicionales, como el RUT o formularios relacionados con la condición de declarante. El pago se entrega mediante cheque, que luego debe cobrarse en un banco autorizado.

El tiquete ganador tiene vigencia de un año contado desde la fecha del sorteo. Pasado ese tiempo, el derecho al cobro se pierde conforme a la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico opera bajo supervisión de Coljuegos y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca.

Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

