Resultados Chontico Día último sorteo hoy, martes 10 de marzo de 2026: números ganadores

El sorteo 8364 del Chontico Día está programado para el 10 de marzo de 2026. La transmisión comenzará a la 1:00 p. m. por los canales oficiales en YouTube, donde se mostrará todo el proceso del sorteo. Al cierre de la emisión, la Lotería del Valle publicará el número ganador en sus plataformas digitales. Quienes participen deben mantener el boleto en buen estado y sin cambios, ya que es el documento que permite hacer cualquier reclamación en caso de acierto.

Resultados Chontico Día último sorteo martes 10 de marzo de 2026

Número ganador: 4447

Quinta cifra: 2



Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

Chontico Noche: de lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Últimos sorteos del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Chontico Noche 6487 08 de Marzo del 2026 8476 Chontico Noche 6486 07 de Marzo del 2026 9256 Chontico Día 8362 07 de Marzo del 2026 3729 Chontico Noche 6485 06 de Marzo del 2026 4831 Chontico Día 8361 06 de Marzo del 2026 3281 Super Chontico Noche 6484 05 de Marzo del 2026 3731 Chontico Noche 6483 05 de Marzo del 2026 8052 Chontico Día 8360 05 de Marzo del 2026 7872 Chontico Noche 6482 04 de Marzo del 2026 8097 Chontico Día 8359 04 de Marzo del 2026 8760 Chontico Noche 6481 03 de Marzo del 2026 5933 Chontico Día 8358 03 de Marzo del 2026 7293 Chontico Noche 6480 02 de Marzo del 2026 4635 Chontico Día 8357 02 de Marzo del 2026 2514 Chontico Noche 6479 01 de Marzo del 2026 5658 Chontico Día 8356 01 de Marzo del 2026 9426 Chontico Noche 6478 28 de Febrero del 2026 9375 Chontico Día 8355 28 de Febrero del 2026 1612 Chontico Noche 6477 27 de Febrero del 2026 0806 Chontico Día 8354 27 de Febrero del 2026 1131 Super Chontico Noche 6476 26 de Febrero del 2026 8347 Chontico Noche 6475 26 de Febrero del 2026 0480 Chontico Día 8353 26 de Febrero del 2026 7566 Chontico Noche 6474 25 de Febrero del 2026 4748 Chontico Día 8352 25 de Febrero del 2026 2965 Chontico Noche 6473 24 de Febrero del 2026 9842 Chontico Día 8351 24 de Febrero del 2026 0133 Chontico Noche 6472 23 de Febrero del 2026 1271 Chontico Día 8350 23 de Febrero del 2026 5243 Chontico Noche 6471 22 de Febrero del 2026 1674 Chontico Día 8349 22 de Febrero del 2026 4025 Chontico Noche 6470 21 de Febrero del 2026 1163 Chontico Día 8348 21 de Febrero del 2026 6131

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

El proceso inicia con la elección de un número de cuatro cifras y la definición del monto que se desea apostar. Después se compra el tiquete en un punto autorizado, ya sea una tienda, papelería, droguería, supermercado o a través de plataformas habilitadas, entre ellas Paga Todo para quienes se encuentran en Bogotá, Soacha o Cundinamarca. Durante la compra, el sistema permite ingresar directamente el número escogido o seleccionar una opción generada al azar. El valor mínimo permitido para participar es de $500.



Modalidades de premio del Chontico Millonario

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El cobro del premio depende directamente del valor obtenido en el sorteo. Los premios se manejan en dos rangos. El primero corresponde a valores inferiores a 100.000 pesos. En estos casos, el pago se puede recibir en el mismo punto donde se compró el tiquete. Para hacerlo, se debe presentar el tiquete original en buen estado, ya que es el único soporte que confirma el derecho al premio.

El segundo rango aplica cuando el valor ganado es igual o superior a 100.000 pesos. En esta situación, el cobro debe realizarse en puntos autorizados, como las oficinas de Paga Todo. La persona que reclama debe ser mayor de edad, escribir sus datos en el reverso del tiquete y entregar una fotocopia de la cédula. En premios más altos pueden solicitar documentos adicionales, como el RUT o formularios relacionados con la condición de declarante. El pago se entrega mediante cheque, que luego debe cobrarse en un banco autorizado.



El tiquete ganador tiene vigencia de un año contado desde la fecha del sorteo. Pasado ese tiempo, el derecho al cobro se pierde conforme a la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico opera bajo supervisión de Coljuegos y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

