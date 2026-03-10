Subsidio de arriendo podría superar los $13 millones en 2026: cómo solicitarlo en Bogotá

¿Está pensando en comprar vivienda pero le queda imposible por el pago del arriendo? La Secretaría Distrital del Hábitat ha venido fortaleciendo los mecanismos de apoyo para facilitar la transición entre el arriendo y la compra de vivienda. Uno de esos mecanismos es el programa Ahorro para mi Casa, un subsidio distrital diseñado para cubrir parte del arriendo mientras los hogares ahorran con destino a la adquisición de una vivienda en la ciudad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Para 2026, el subsidio tendrá un valor total de hasta $13.026.733, pagado en doce cuotas mensuales de hasta $1.085.561. Este apoyo se entrega una única vez a cada hogar beneficiario y está condicionado al cumplimiento de un ahorro mensual durante el mismo periodo, lo que convierte al subsidio en una herramienta de transición hacia la compra de vivienda propia.



¿En qué consiste el subsidio de arriendo?

El programa Ahorro para mi Casa ofrece un aporte distrital en dinero destinado exclusivamente al pago del canon de arriendo mensual de una vivienda. De acuerdo con la Secretaría del Hábitat, el objetivo es permitir que el hogar beneficiario libere parte de sus ingresos mensuales para destinarlos al ahorro obligatorio que exige el programa.



En otras palabras, el distrito asume una porción del arriendo y el hogar debe comprometerse a ahorrar una cuota fija mensual durante los doce meses de vigencia del subsidio. Ese ahorro se convierte en la base para iniciar un proceso de cierre financiero futuro. El valor del ahorro mensual en 2026 será de $472.744, el cual debe consignarse antes del desembolso del subsidio. Este ahorro no puede utilizarse durante la vigencia del programa y debe mantenerse en una cuenta de ahorros o billetera digital autorizada.



¿Quiénes pueden acceder al subsidio de arriendo en Bogotá?

Los requisitos establecidos por la Secretaría Distrital del Hábitat incluyen condiciones relacionadas con ingresos, propiedad y antecedentes en programas de vivienda. El jefe del hogar debe ser mayor de edad y acreditar ingresos que no superen los $3.501.810 durante 2026. Ningún integrante del hogar puede ser propietario de vivienda en el país, salvo excepciones contempladas en el Decreto Distrital 431 de 2024.



Adicionalmente, los hogares no pueden haber sido beneficiarios de subsidios familiares de vivienda previamente aplicados. La Secretaría del Hábitat también establece criterios de priorización, entre ellos: hogares en riesgo por violencia intrafamiliar, víctimas del conflicto armado, personas en reincorporación, miembros de fuerza pública, discapacitados, cuidadores, jóvenes, personas transgénero, adultos mayores, minorías étnicas y hogares monoparentales.



¿Cómo solicitar el subsidio?

El proceso de solicitud se realiza a través del formulario de postulación habilitado por la Secretaría Distrital del Hábitat en su página web, puede hacer clic en este enlace: https://suav.habitatbogota.gov.co/public/ahorro-para-mi-casa/consult. Los hogares deben diligenciar el formulario y adjuntar la documentación requerida, entre los que se incluyen:



Documentos de identidad del jefe de hogar y de cada integrante.

Certificación de ingresos, ya sea laboral o declaración de ingresos como independiente.

Recibos recientes de servicios públicos.

El subsidio no se consigna en la cuenta del beneficiario. En su lugar, la Secretaría realiza el pago directamente en la cuenta certificada del arrendador. Esto busca garantizar el uso adecuado de los recursos. La esencia del subsidio es el ahorro que realizan los hogares durante todo el año. La Secretaría ha resaltado en varias convocatorias que el ahorro no es opcional. Este requisito representa el fundamento del programa, pues busca fomentar disciplina financiera y lograr que los hogares acumulen un capital inicial para una futura compra de vivienda.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL