En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Baloto y Revancha último sorteo lunes 15 de diciembre: revise su billete

Resultados Baloto y Revancha último sorteo lunes 15 de diciembre: revise su billete

Los sorteos de Baloto y Revancha volverán a convocar a miles de jugadores en Colombia con acumulados millonarios: $10.400 millones para Baloto y $10.300 millones para Revancha.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Resultados Baloto y Baloto Revancha
Resultados Baloto y Baloto Revancha
Resultados Baloto y Baloto Revancha

Publicidad

Publicidad

Publicidad