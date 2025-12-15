Resultados Baloto y Revancha último sorteo lunes 15 de diciembre: revise su billete

Este lunes 15 de diciembre de 2025, los juegos de azar Baloto y Revancha regresan con un nuevo sorteo nocturno que promete mantener la emoción entre millones de apostadores en todo el país. La transmisión oficial se realizará en vivo a las 11:00 p. m. a través de los canales autorizados y las plataformas digitales de la entidad operadora, permitiendo que los jugadores sigan cada detalle del evento desde cualquier lugar.



Estos juegos, con una amplia trayectoria en Colombia, se han consolidado como dos de las opciones más atractivas para quienes sueñan con convertirse en millonarios. Más allá de la emoción y los premios, Baloto y Revancha cumplen una función social importante, ya que parte de los ingresos recaudados en cada sorteo se destina al sistema de salud, apoyando programas públicos y contribuyendo al bienestar de miles de ciudadanos. Esta combinación de entretenimiento, grandes acumulados y responsabilidad social convierte cada sorteo en un acontecimiento esperado por los colombianos.

Para esta edición, Baloto ofrece un acumulado de $10.400 millones, mientras que Revancha cuenta con un pozo de $10.300 millones. Estos montos se incrementan semana tras semana si no hay ganador del premio mayor, lo que mantiene el interés y la participación activa de quienes buscan cambiar su vida con un solo golpe de suerte.



Resultados EN VIVO de Baloto y Revancha sorteo lunes 15 de diciembre de 2025

En el sorteo más reciente, realizado el lunes 15 de diciembre de 2025, los números ganadores fueron los siguientes:



Baloto

Números: 29, 38, 40, 10, 36

29, 38, 40, 10, 36 Superbalota: 07

Revancha

Números: 30, 18, 42, 33, 03

30, 18, 42, 33, 03 Superbalota: 05

Es fundamental consultar siempre los resultados en los canales oficiales para evitar fraudes o información errónea.



¿Cómo participar en Baloto y Revancha?

Jugar Baloto es sencillo y accesible. Cada participante debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de escoger una Superbalota entre el 1 y el 16. El premio mayor se obtiene acertando los cinco números más la Superbalota, aunque también existen premios secundarios para quienes acierten parte de la combinación o solo la Superbalota.

Revancha, por su parte, funciona como un sorteo adicional incluido en el mismo billete de Baloto. Para participar, basta con marcar la opción correspondiente y pagar un valor adicional. Este juego cuenta con un acumulado independiente, ofreciendo dos oportunidades de ganar en una misma noche sin necesidad de comprar un billete distinto. Esta dinámica incrementa las probabilidades de obtener un premio y hace que la experiencia sea más atractiva para los apostadores.



¿Qué hacer si gano el Baloto?

Si el jugador resulta ganador, debe conservar el tiquete en perfecto estado, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio. Todos los montos están sujetos a las retenciones fiscales establecidas por la ley colombiana, y el proceso de verificación puede tardar algunos días hábiles. Los ganadores disponen de 365 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamar su premio; pasado este tiempo, los recursos no reclamados se destinan al sistema de salud pública.



Premios menores a $5.000.000: Se pueden reclamar directamente en los puntos de venta autorizados.

Premios superiores a $5.000.000: Deben reclamarse en las oficinas de Baloto, presentando el tiquete original y el documento de identidad.

Seguir estos pasos garantiza que el cobro se realice de manera segura y conforme a la normativa vigente.



El próximo sorteo está programado para el martes 17 de diciembre de 2025, a las 11:00 p. m. Los interesados pueden adquirir sus tiquetes en puntos físicos o plataformas digitales autorizadas. Participar no solo brinda la oportunidad de ganar millonarios acumulados, sino también de contribuir a una causa social que beneficia a todo el país.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL