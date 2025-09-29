Resultados Baloto y Revancha último sorteo lunes 29 de septiembre de 2025: los números ganadores

En la noche de este lunes se llevó a cabo un nuevo sorteo de Baloto y Revancha, dos de los juegos de azar más reconocidos en Colombia. Como es habitual, el sorteo comenzó a las 11:00 p. m. y millones de jugadores en el país estuvieron atentos a la transmisión para conocer los resultados oficiales.

Baloto acumula para hoy, lunes 29 de septiembre de 2025, un pozo de $22.100 millones, mientras que Revancha alcanzaba un premio mayor de $4.400 millones. Estas cifras corresponden a los recursos que se acumulan semana tras semana en caso de que no haya un ganador con la combinación principal del sorteo.



Resultados Baloto y Revancha último lunes 29 de septiembre de 2025

Baloto

Números ganadores: 34, 11, 03, 35, 24

34, 11, 03, 35, 24 Superbalota: 10

Revancha

Números ganadores: 25, 30, 31, 01, 13

25, 30, 31, 01, 13 Superbalota: 06

¿Cómo funciona Baloto y Revancha?

Baloto consiste en seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, más una cifra adicional llamada Superbalota, que va del 1 al 16. Para obtener el premio mayor es necesario acertar toda la combinación. El sistema también contempla categorías intermedias de premios para quienes acierten menos balotas, con o sin la superbalota. Esto significa que no es indispensable tener todos los números para recibir un incentivo económico, aunque las cifras menores se ubican muy por debajo del pozo acumulado principal.

Revancha es una modalidad adicional ligada al tiquete de Baloto. El jugador que adquiera su apuesta puede marcar la casilla correspondiente y participar en este sorteo extra pagando un valor adicional. Aunque utiliza la misma dinámica de selección de números, Revancha tiene un acumulado independiente, lo que brinda la posibilidad de que un mismo participante compita en dos sorteos durante la misma noche.



¿Qué hacer si gana el acumulado de Baloto?

Los ganadores de Baloto o Revancha deben conservar el tiquete en perfecto estado, ya que es el único documento válido para reclamar cualquier suma.



Premios menores a $5 millones: pueden solicitarse en cualquier punto autorizado de venta.

pueden solicitarse en cualquier punto autorizado de venta. Premios mayores: el jugador debe acudir directamente a las oficinas de Baloto con su cédula de ciudadanía y el tiquete original.

El proceso de verificación puede tardar algunos días debido a la validación de datos. Además, todos los premios están sujetos a retenciones fiscales, según la legislación colombiana. Otro aspecto clave es el tiempo: existe un plazo de 365 días calendario para reclamar los premios. Una vez vencido este periodo, los montos no cobrados se transfieren al sistema de salud del país.



Después del sorteo del lunes 29 de septiembre, Baloto y Revancha continuarán con su cronograma regular el miércoles 1 de octubre y el sábado 4 de octubre de 2025. La recomendación para los jugadores es verificar los horarios de cierre de ventas en los puntos oficiales, con el fin de evitar inconvenientes.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

