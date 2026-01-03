Resultados Baloto y Revancha último sorteo sábado 3 de enero de 2026: revise su billete

Con el inicio de un nuevo año, los juegos de azar más populares de Colombia vuelven a concentrar la atención de millones de apostadores. Este sábado 3 de enero de 2026, Baloto y Revancha realizan un nuevo sorteo, una jornada marcada por la expectativa de quienes esperan comenzar el año con un premio millonario.

Para esta noche, Baloto cuenta con un acumulado de 14.800 millones de pesos, mientras que Revancha pone en juego 11.900 millones, dos de los pozos más atractivos del mercado nacional. La transmisión del sorteo se lleva a cabo en horario nocturno y puede seguirse EN VIVO a través de los canales oficiales del juego.

La creciente bolsa acumulada mantiene viva la ilusión de miles de jugadores que, sorteo tras sorteo, revisan sus combinaciones con la esperanza de acertar los números ganadores. Con cada jornada sin un ganador del premio mayor, el interés y la participación aumentan en todo el país.



Resultados de Baloto y Revancha hoy, sábado 3 de enero de 2026

Una vez finalice la transmisión oficial, Baloto publicará las combinaciones que definirán a los ganadores del premio mayor y de las diferentes categorías secundarias. La organización recuerda que los resultados válidos son únicamente los divulgados por sus canales autorizados.



Baloto



Números ganadores: 42 - 24 - 09 - 15 - 38

Superbalota: 05

Revancha



Números ganadores: 01 - 04 - 11 - 34 - 14

Superbalota: 05

¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

Para participar en Baloto, el jugador selecciona cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16. El premio mayor se obtiene al acertar la combinación completa, aunque el plan de premios incluye múltiples categorías que reconocen aciertos parciales.



Revancha es una modalidad adicional que se activa con el mismo tiquete de Baloto, mediante un pago extra. Su mecánica es idéntica, pero cuenta con sorteo y acumulado independientes, lo que permite competir por dos premios millonarios en una sola noche.



¿Cómo reclamar los premios de Baloto y Revancha?

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete en buen estado, ya que es el único comprobante válido para el cobro.



Premios menores: pueden reclamarse en puntos autorizados.

Premios mayores: deben gestionarse directamente ante Baloto, presentando el documento de identidad y el tiquete original.

Todos los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes y cuentan con un plazo máximo de un año para ser reclamados.

Con este sorteo del sábado 3 de enero de 2026, Baloto y Revancha mantienen viva la ilusión de miles de colombianos que sueñan con iniciar el nuevo año con un cambio radical en su economía.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL