En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Baloto y Revancha último sorteo sábado 3 de enero de 2026: revise su billete

Resultados Baloto y Revancha último sorteo sábado 3 de enero de 2026: revise su billete

Para esta jornada Baloto cuenta con un acumulado de $14.800, mientras que Revancha $11.900 millones.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Resultados Baloto y Revancha último sorteo sábado 3 de enero de 2026
Sorteo del sábado 3 de enero: números ganadores -
Baloto y Revancha - Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad