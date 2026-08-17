Resultados Caribeña Día hoy, 17 de agosto de 2026: números ganadores del último sorteo

La Caribeña Día realiza este lunes 17 de agosto de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario. La extracción se desarrolla en horas de la tarde y, una vez termina el procedimiento oficial, se conocen las cifras correspondientes a esta fecha.

El resultado permite a quienes registran una jugada comparar la combinación de su comprobante con los números publicados por el operador. Para evitar errores durante la verificación, es importante revisar las cuatro cifras en el mismo orden en que aparecen en el resultado oficial y comprobar la quinta cifra cuando la modalidad lo contempla.



Resultados Caribeña Día del 17 de agosto de 2026

Después de finalizar el sorteo de este lunes, estos son los resultados:



Número ganador: 6281

6281 Quinta cifra: 4

¿Cómo funciona Caribeña Día?

Caribeña Día pertenece a la modalidad de chance y permite seleccionar una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999. La jugada se registra en un punto autorizado o mediante los canales habilitados por el operador, de acuerdo con las condiciones establecidas.

Entre las modalidades disponibles se encuentran cuatro cifras directo, cuatro cifras combinado, tres cifras directo y combinado, dos cifras o “pata” y una cifra o “uña”. Cada alternativa tiene reglas diferentes para determinar si existe un premio.



El sorteo también contempla una quinta cifra, que corresponde a una balota adicional y se aplica únicamente en las modalidades que incluyen esta opción.



¿Cómo reclamar un premio?

Si el resultado coincide con la combinación registrada, es necesario conservar el comprobante original en buenas condiciones. Este documento debe mantenerse sin tachaduras, enmendaduras, roturas o modificaciones que puedan afectar su validación.



Para realizar el trámite de cobro se debe presentar el tiquete y un documento de identidad vigente. Dependiendo de la cuantía del premio, el operador puede solicitar documentación adicional y establecer un punto específico para efectuar el pago.

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Los premios que superan los topes definidos por la legislación colombiana están sujetos a las retenciones tributarias correspondientes. El ganador dispone de un año contado desde la fecha del sorteo para adelantar el proceso de reclamación, según las disposiciones aplicables a este tipo de premios. Una vez transcurre ese periodo, el derecho al cobro expira.

Por ello, se recomienda verificar el resultado en los canales oficiales, conservar el comprobante y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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